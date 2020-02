Hele det russiske sprintlaget trekker seg fra Hamar-VM. Det øker norske medaljesjanser.

Pavel Kulizjnikov (25) og resten av det russiske sprintlaget velger å stå av skøyte-VM på Hamar. Det får Aftenposten bekreftet etter mesterskapets første dag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Pavel Kulizjnikov velger å stå av VM på Hamar. Foto: Peter Dejong, AP / NTB scanpix

OSLO/VIKINGSKIPET: Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) har fredag offentliggjort startlistene for lørdagens sprintkonkurranser. Der er ingen av russerne på listen.

Til Aftenposten sier det russiske laget, via ISU, følgende:

«På grunn av det tøffe konkurranseprogrammet og en måned i Nord-Amerika har de ikke følt seg bra etter å ha kommet tilbake til Europa. Det gir ingen grunn til å konkurrere videre. Vi håper å gjøre vårt beste i verdenscupfinalen».

Pavel Kulizjnikov bekrefter også til den nederlandske TV-stasjonen NOS at han velger å trekke seg fra mesterskapet på grunn av sykdom.

– Jeg avbryter før siste dag. Kroppen min kan ikke fortsette. Beklager hvis jeg skuffer tilskuere, forteller han.

Det betyr at i tillegg til Kulizjnikov, så står også Ruslan Murasjov over resten av verdensmesterskapet. Viktor Musjtakov trakk seg før fredagens 1000-meter grunnet medisinske årsaker.

Det var BA som omtalte saken først. Avisen hevder Kulizjnikov har fått influensa, men det er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Håvard Holmefjord Lorentzen fikk en god åpning på VM. Foto: Geir Olsen

Lorentzen nærmere medalje

Det betyr at Håvard Holmefjord Lorentzen klatrer på listene. Bergenseren var opprinnelig nummer seks sammenlagt etter to distanser i verdensmesterskapet i sprint.

I og med at Kulizjnikov var nummer tre i sammendraget, vil bergenseren rykke opp én plass.

– Konsekvensen er at avstanden til pallen er halvert for Lorentzen fra 3 tiendedeler til 1,5 tiendedel. Medaljemuligheten for Håvard Lorentzen og Norge har økt. Rent sportslig er det en fordel. Det er en del av gamet å holde seg frisk, sier Viasat og TV3-kommentator Even Wetten.

Kulizjnikov regnes som en av verdens beste skøyteløpere. Russeren holder verdensrekorden på både 500 og 1000 meter.

Wetten er overrasket over at han velger å trekke seg fra konkurransen.

– Ja, jeg er overrasket. De hadde fortsatt en gullkandidat selv om han ikke leverte etter normal standard i dag. Men det er en naturlig årsak til å ikke fortsette et mesterskap.

For Håvard Lorentzen del ble det en åttende- og syvendeplass på VMs første dag. Da sto det 500 og 1000 meter på programmet. Lørdag skal utøverne forsøke seg igjen på de samme distansene før en vinner skal kåres.