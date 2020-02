Verdenscupsprinten i Drammen flyttes

Årets utgave av verdenscupsprinten i langrenn i Drammen er flyttet til Konnerud. Det bekrefter Det internasjonale skiforbundet onsdag.

I januar var det VM-renn i sprint på Konnerud. Den tradisjonsrike verdenscupsprinten i Drammen er nå flyttet dit som følge av den snøfattige vinteren. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sprintrennet 4. mars skulle avvikles i klassisk stil, men blir i stedet gjennomført som et skøyterenn.

Dette begrunnes med at løypeprofilen i Konnerud passer bedre til fri teknikk.

Allerede tirsdag var det klart at det ikke ville bli noe av den tradisjonsrike bysprinten i Drammen sentrum i år. Arrangøren har ikke nok snø tilgjengelig til å lage løyper i sentrumsgatene rundt Bragernes Torg.

– Vi ville selvfølgelig helst at skisprinten skal være i sentrum, men når vinteren er blitt som den er så er det gledelig at vi kan ha det på Konnerud. Vi skal få til et bra renn der, sier skisprintsjef Arne Madsen til Drammens Tidende.

– Intimiteten rundt løypa i sentrum, som både løperne og tilskuerne elsker, får vi ikke til på Konnerud, dessverre. Men alternativet var å si fra oss rennet. Da er dette en god løsning.

Rennet har vært avviklet 15 ganger siden 2003 og har vært en stor suksess. Dette er første gang rennet må flyttes ut av Drammen sentrum.

Det var nylig NM på Konnerud, noe som gjorde flyttingen dit enklere.