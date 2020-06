Start-talentet hylles av lagkameraten: – En drøm å ha foran seg

Han scoret sitt første eliteseriemål, banket en i stolpen og fortsatte det gode spillet. Men etter kampen var Jesper Daland (20) først og fremst skuffet – og litt forbannet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jesper Daland kunne juble for sitt første eliteseriemål da han sendte Start i ledelsen mot Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Det er en drøm å han foran seg. Det sier sitt når vi slipper til så lite i dag. Han spiller egentlig en prikkfri kamp. Så får han et nydelig mål også. Jesper har virkelig bevist at han har nivået inne og jeg tror virkelig at han kan bli gull for oss.

Det er Amund Wichnes dom etter to seriekamper for Start med Jesper Daland foran seg.

Nok en gang beviste Jesper Daland hvorfor det snakkes så varmt om han denne sesongstarten. Mot Sandefjord leverte han nok en god kamp, i tillegg til å score sitt første eliteseriemål i sin andre eliteseriekamp.

Les også Derfor spilte ikke Aremu: – Det er jo sikkert ingen som vil tro meg

– Langt ifra godt nok

Selv var Jesper Daland mer irritert etter kampen. For 2–2 mot Sandefjord var ikke betegnende for et Start-lag som hadde fire skudd i treverket. Måten baklengsmålene kom på irriterte midtstopperen fra Grim.

– Spesielt med det som skjedde mot Godset sist så har vi to kamper vi burde vunnet. Det er bare udyktighet. Det er langt ifra godt nok. Det skal ikke skje. Vi burde stått med seks poeng, men står med to, sier Daland.

– Hvorfor skjer det?

– Vi er ikke tøffe nok i hodet, og da inkluderer jeg meg selv. Vi er ikke beinharde nok. Ballen skal vekk, sier Daland.

– Ikke blitt satt på de helt store prøvene

Men etter noen minutter med skuffelse får vi den ballsikre midtstopperen over på egne prestasjoner. Det å få sitt første eliteseriemål og måten han har tatt nivået på.

– Det har gått fint. Jeg synes ikke jeg har blitt satt på de helt store prøvene defensivt. Som lag har vi ligget bra defensivt disse kampene. Så får vi testet oss skikkelig mot Molde, men både mot Godset og her har motstanderne våre skapt lite. Alt i alt en fin start, sier Daland selv.

Scoringen hans kom på en retur fra et tverrliggerskudd fra Steffen Lie Skålevik. Da var det bare å sette foten til.

– Det var deilig. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre da jeg scoret. Men da vi gikk til pause var jeg sikker på at vi skulle holde inn. De skaper jo ingenting. Så akkurat nå er det veldig surt. Men i prestasjonene er det mye vi kan ta med oss. Vi har vist at vi kan slå skikkelig fra oss, sier Daland.

Jesper Daland og Amund Wichne depper etter å ha sluppet inn mot Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Voksen i måten han spiller

Halvveis i andre omgang kunne Daland blitt tomålsscorer. Et skudd fra 16 meter hamret i stolpen.

– Jeg var sikker på at den skulle gå inn. Jeg traff så reint. Den var sur og tung. Men vi er udyktige i noen faser som gjør at vi ikke vinner. Det er marginer. Vi må bare være enda mer skjerpet, sier midtstopperen.

– Utrolig synd at den ikke gikk inn, sier Start-trener Joey Hardarson om skuddet til Daland.

Treneren har snakket varmt om Daland de siste ukene, og mener han ikke har fått mindre grunn til det etter to kamper. Etter at Damion Lowe forlot klubben ble det snakket om mangelen på fart i midtforsvaret til Start.

– Han er voksen i måten han spiller på. Så er det et par ganger han tar for stor risiko med ball. Folk har snakket om fart og sånn, men det har han nok av til å spille i Eliteserien. Det er imponerende at han kan ta det på denne måten med skaden han hadde i fjor og at det er hans første sesong i Eliteserien, sier Hardarson.

Daland mistet hele 2019 på grunn av en hofteskade. 2020 har startet på en fin måte for Daland personlig. Onsdag venter Molde på Sparebanken Sør Arena. Da kommer den virkelige testen.