RANHEIM - STABÆK 0–2 (0-0)

EXTRA ARENA: Ranheim sto med begge beina plantet godt i nedrykksumpen før søndagens kamp mot Stabæk. Etter 90 minutter med kriging var faktum at Ranheim var på stedet hvil.

Dermed begynner nedrykkspøkelset for alvor å spøke i Ranheimsfjæra. Ranheim klarte nesten ikke å skape en eneste sjanse da Stabæk søndag gjestet Extra Arena.

Even Barli som har stått samtlige seriekamper for Ranheim siden våren 2015 ble ikke klar etter hjernerystelsen han pådro seg mot Viking på onsdag. Dermed var det duket for en debutant på keeperplassen.

Magnus Lenes som kun har stått tre cupkamper og 80 minutter mot Viking på onsdag startet sin første seriekamp for Ranheim. Til tross for at han slapp inn to mål, var det keeperen som nektet Stabæk i å vinne med kalassifre.

Håvard Haugseth Jensen

Debutanten ble tidlig satt på prøve

Da Ranheim onsdag tapte semifinalen i cupen mot Viking, var det flere spillere som måtte sette seg på flyet med skader. I likhet med Barli ble heller ikke Daniel Kvande, som pådro seg en strekk i bakre lår, klar til søndagens viktige kamp.

Mads Reginiussen og Vegard Erlien fikk også smeller mot Viking, men begge var tilbake mot Stabæk.

Torbjørn Heggem og Ivar Furu startet på midtstopperplass. Unggutten Heggem som er på utlån fra Rosenborg måtte tidlig i aksjon. Ola Brynhildsen ble spilt gjennom og Heggem valgte å holde ham igjen. Dommeren var raskt oppe med det gule kortet etter kun to minutter.

Også keeperdebutant Magnus Lenes ble tidlig satt på prøve av bortelaget.

Kasper Junker ble spilt gjennom alene. Stabæk-spissen kom litt skrått mot mål og Lenes var kjapt ute og gjorde målet mindre, dermed fikk han slengt seg og reddet skuddet fra den danske spissen.

Richard Sagen

Michael Karlsen med unødvendig karantene

Michael Karlsen, som startet sin første seriekamp siden 15. september, brukte lang tid på å komme i gang. Mye grunnet røff behandling fra Stabæks midstoppere Yaw Amankwah og Andreas Hanche-Olsen.

I omtrent hver eneste hodeduell slo Ranheims kraftspiss ut med armene mot dommer Rohit Saggi.

Det tok 36. minutter før dommer responderte. I duell med Hanche-Olsen gikk Karlsen rett i bakken og fikk gehør fra dommer. Frisparket lå i perfekt posisjon for Øyvind Storflor, og ikke overraskende var det veteranen som fikk prøve seg. Fra 18,5 meter har kantspilleren utalige ganger limt ballen i krysset. Ikke denne gang. Skuddet gikk i en bue over Stabæk-målet.

Michael Karlsen ble mer og mer frustrert utover omgangen og like før pause var han for sent ute da Yaw Amankwah passerte ham med ballen.

Karlsen stakk ut beina og tråkket midtstopperen på hælen. Dette var ikke første gang i kampen Karlsen var sent ute, og dermed fikk han gult kort. Noe som betyr at han mister neste ukes viktige oppgjør mot Mjøndalen. Hodemist fra Ranheim-spissen.

Første omgang varmet ikke akkurat de som hadde møtt opp for å se Ranheim ta tre livsviktige poeng. Adresseavisens børssetter Marius Dahl hadde tom notatblokk da han i pausen summerte opp lagenes målsjanser.

Richard Sagen

Vikaren med kjemperedninger

Allerede i det første minuttet av den andre omgangen måtte Magnus Lenes ut i aksjon. Den vikarierende keeperen var raskt nede og fikk opp høyrearmen da Ola Brynhildsen fikk en gedigen sjanse til å sende bortelaget i ledelsen. Matchvinner-redning av Lenes.

Stabæk tokk fullstendig kommandoen og Ranheim fikk kjørt seg de første ti minuttene av den andre omgangen. Nok en gang kom bortelaget alene med Magnus Lenes. Ranheims sisteskanse vartet nok en gang opp med en klasseredning og holdt Ranheim for alvor inne i kampen.

Olaus Skarsem var et av lyspunktene til Ranheim og etter 58 minutter prøvde han seg fra 30 meter.

Stabæk tok ledelsen

Så skjedde det som ikke skulle skje. Stabæk vant et hjørnespark etter at Ivar Furu sklei ballen ut.

Corneren ble slått langt og Hanche-Olsen headet ballen inn foran mål. Der var Yaw Amankwah helt alene og kunne enkelt sette ballen i Ranheim-målet.

Richard Sagen

Bortelaget fortsatte å kjøre på. Luc Kassi rev seg løs og kom alene ned mot dødlinjen, der la han inn til en umarkert Emil Bohinen som avsluttet på første touch. Nok en gang var Magnus Lenes våken og fikk reddet.

Ranheim klarte å få satt på et ekstra gir og etter at de vant en corner fikk de en gedigen mulighet til å utligne. Mushaga Bakenga la inn og Magnus Blakstad knuste all motstand i luften, men headingen gikk over.

Enda en corner gikk i mål

Men som så mange ganger tidligere denne sesongen ble Ranheim for svake.

13 minutter før slutt scoret Stabæk nok en gang. På corner ble Ranheim sovende igjen. Corneren gikk gjennom hele feltet og traff Torbjørn Heggem som var uheldig å sette ballen i eget mål.

Det ble ikke flere mål i fjæra, og Ranheim har en enorm oppgave foran seg for å holde plassen i Eliteserien.

Mjøndalen, Lillestrøm og Rosenborg er de tre siste kampene og Ranheim har vel egentlig ikke råd til å tape noen av dem.