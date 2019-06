Landslagsbrødrene er vidt forskjellige som typer. Da de prøvde å vinne sammen, gikk det skeis.

Fra klubbhuset i Bestumkilen, der Oslo Kajakklubb holder til, kryr det av folk som skal ut i forskjellige kajakker, alt avhengig av om de er mosjonister, turpadlere eller som brødrene – toppidrettsutøvere.

De to tilhører verdenseliten i padling, en idrett som har forsøkt å reise seg etter Eirik Verås Larsens tok sitt siste OL-gull i London 2012.

For da han sa takk for seg, var ingen gode nok til å ta over. Han hadde tross alt også tatt tre VM- og syv EM-titler.

Først da den dobbelte olympiske mesteren kom tilbake som sportssjef i 2017, ble det fart på utøverne.

Gjennombruddet

Denne sesongen har Amund Vold vunnet en konkurranse i verdenscupen foran storebroren på 5000 meter.

Da de prøvde å padle likt over mål, etter å ha fått en luke til konkurrentene i polske Poznan, skilte arrangøren dem med 0,104 sekunder etter en halv mils padling.

– Eirik sa det allerede da vi kom til land at dette ikke ville gå, siden det er en idrett som skiller på tusendelene, forklarer Eivind.

Uansett ble dette den første verdenscupseieren til Norge på ti år. Verås Larsen var forrige padler som klarte det.

Fakta: Eivind Vold Født: 5.6. 1993 Kommer fra: Smestad, Oslo Utdanning: Studerer industriell økonomi Meritter: Jr. EM-gull i maraton 2011. WC-bronse K1 5000 m 2016. EM-bronse K1 5000 m 2017. WC-sølv K1 5000m 2018. EM-bronse K1 5000 m 2018. WC-sølv K1 5000 m 2019

Fakta: Amund Vold Født: 23.11.1997 Kommer fra: Smestad, Oslo Utdanning: Studerer industriell økonomi Meritter: U23 VM-gull i maraton, U23 VM-bronse på 500 m og 1000 m i 2018. WC- sølv på K1 5000m i 2018, WC-gull på K1 5000m i 2019.

Unner hverandre suksess

Brødrene er konkurrenter, men vil hverandre vel og mener at de først og fremst står sammen mot alle andre.

– Vi unner hverandre suksess, forteller Eivind Vold.

Han syntes det var helt greit at lillebroren tok hjem seieren i Poznan. Det var tross alt han som hadde dratt mesteparten av racet. Selv fikk han problemer med skade på utstyret underveis.

Nå skal de padle norgescup på hjemmebane til helgen, og så dra sammen til European Games i hviterussiske Minsk fra 21.- til 30. juni. Dit drar en rekke landslagsutøvere fra en rekke idretter. For brødrene Vold er imidlertid VM i ungarske Szeged fra 20. til 24. august det ypperste målet. Mesterskapet er også OL-kvalifisering. Da må de spille på lag.

Grunnen er at hver nasjon bare kan stille med én båt i hver klasse, skjønt hvis vi de skulle kvalifisere seg i K2, der de sitter i samme båt, gir det også muligheter for å stille i både K1 og K2.

– Har det aldri vært rivalisering mellom dere?

– Jo, det var surt for ham i starten da jeg begynte å vinne, ler Amund, og Eivind nikker.

Den eldste tapte mye tid på grunn av overtrening, og sier selv at han har hatt mange nedturer. Heldigvis er det blitt mange oppturer også. Eivind er den eneste av dem som er verdensmester, da i U23.

– Du er ikke ordentlig verdensmester før du er blitt det i seniorer, sier storebror med et smil, før de tar hver sin kajakk og går ut på brygga.

Har altfor mye energi som må ut

Tom Selvik, tidligere sportssjef i Norges Padleforbund, er den som følger de to brødrene tettest. Han har vært trener i Oslo Kajakklubb i alle år, de brødrene Vold er fostret opp.

Han forteller at de to er svært ulike som typer, men har felles mål om å bli best.

– Eivind er ekstrem. Det har også vært hans svakhet. Han har vanskelig for å kjenne etter hvor hard belastningen er.

Selvik mener at Eivind Vold har så mye energi at han ikke vet hvor han skal gjøre av den.

– Han er helt avhengig av å gjøre andre ting, få ut energien sin på et eller annet.

Storebror kjenner seg igjen i beskrivelsen:

– Det har vært lange perioder der jeg har vært langt nede og det har gått skikkelig dårlig, men jeg lærer for hvert år. Lillebror har hatt veldig stor progresjon og lært av det jeg har gjort, ikke minst mine feil.

Den gangen han ble senior gikk han rett på landslagsprogrammet. Det var noen år da den eldste trente seg dårligere. Det var frustrerende. Nå har han litt mer styring på det meste.

Eldstemann hadde egentlig mål om OL i Rio, men fikk tretthetsbrudd da det begynte å løsne etter en dårlig sesong. Nå er OL i Tokyo og VM på hjemmebane i 2020 hans mål.

Viker ikke en tomme

Ifølge trener Selvik har Amund Vold mer struktur. Han følger programmet til punkt og prikke, og er ekstrem når det kommer til forberedelser og gjennomføring.

Sånn sett er han motsatt av broren.

Da de to skulle padle sammen i Polen, måtte de være samkjørte. Da sendte Selvik en skriftlig plan for når de skulle spise, for det var ikke gitt av seg selv.

– Amund er ung og vet at han foreløpig ikke er den utøveren som trener mest i verden, men vi har en bevisst strategi på å øke mengden 10–12 prosent i året. Da blir det veldig bra til slutt, mener treneren.