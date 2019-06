Randesund kunne juble for finaleplass: - Jeg begynner nesten å grine

KRISTIANSAND: – Jeg begynner nesten å grine. Det er så gøy å gjøre dette som et lag, utbryter Randesund-spiller Malin Bjoraa, etter kampslutt.

Da hadde Randesund-jentene akkurat avgjort kampen i siste minutt, og kastet seg i armene på hverandre. Sara B. Tønnesen snek seg inn på bakerste stolpe og satte ballen sikkert i mål, på det som var Randesunds eneste avslutning på mål i kampen.

– Dritgøy. Helt utrolig, sier Tønnesen om følelsen da han satte ballen i mål.

Nå blir det TV-kamp på Fædrelandsvennen mot erkerival Gimletroll onsdag klokken 16.20.

– Det var nok Sørfjell som var favorittene her i turneringen. De vant vårserien. Gimletroll har vi spilt to ganger 1–1 mot tidligere i år, sier trener Arne Lossius, som var en stolt mann etter at finaleplassen var sikret.

Gode defensivt

– Vi har lyst til å vinne finalen, sier Bjoraa, som er klar på hva som har vært suksesskriteriene i turneringen så langt.

– Vi backer hverandre opp og spiller sammen, sier hun.

Sørfjell fra Eydehavn hadde heller ikke store muligheter i en kamp mellom to lag med meget godt forsvarsspill.

Lagene hadde tilsammen scoret 32 mål i gruppespillet, men slet med å få til det offensive storspillet i en tett og jevn kamp.

I løpet av ordinær tid hadde de to lagene kun to avslutninger. Det var uvant for lagene som hadde scoret 32 mål til sammen i gruppespillet.

Fædrelandsvennen sender finalene

Sør Cup avsluttes onsdag etter 1400 kamper i 2019. Det er ny deltakerrekord med 594 deltakende lag.

– Det har gått veldig fint. Folk virker å være blide og fornøyde. Det har stort sett flyt, men det er klart også at vi har hatt noen små utfordringer med så mange frivillige i sving, sier Gustav Steimler, som er markedsansvarlig i Sør Cup.

1500 frivillige fra arrangørklubbene Donn, Vindbjart og Flky har holdt styr på 7500 deltakere.

– De må jeg takke. De gjør en utrolig viktig jobb, sier Steimler.

De 11 siste kampene i turneringen er finaler på Sparebanken Sør Arena onsdag.

Fædrelandsvennen sender samtlige kamper. Kampene ser du her.

Slik er kampplanen.

Tirsdag:

Gimletroll- Stegaberg J13 syver

Vindbjart-Vigør G13 syver

Onsdag:

08.00: J13 nier

09.00: Vigør-Vindbjart G13 nier

10.00: Klepp-Åkra. J14 nier

11.00 Tønsberg-Kvernbit G14 nier

12.00: J14

13.00: G14

14.00: J15

15.10: G15

16.20: Randesund-Gimletroll J16

17.30: G1.

18.40: G19