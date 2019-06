Filip Ingebrigtsen på pallen i California – like foran lillebror Jakob

Jakob og Filip Ingebrigtsen var tilbake i aksjon sent søndag kveld norsk tid.

Da var det klart for en engelsk mile under Diamond League-stevnet i Stanford i California. Flere av verdens beste løpere på distansen deltok, blant andre kenyanerne Tim Cheruiyot og Elijah Manangoi.

Filip Ingebrigtsen kriget seg til en tredjeplass, like foran Jakob på fjerde. Begge vartet opp med nye personlige rekorder, på henholdsvis 3.51,28 og 3.51,30.

Tøffe forutsetninger

Far og trener Gjert Ingebrigtsen hadde på forhånd spilt ned forventningene før stevnet i USA.

De to brødrene er egentlig på treningsleir i høyden i St. Moritz, men tok turen til Stanford grunnet kontraktsforpliktelser med Nike, har VG skrevet tidligere. I tillegg til høydeoppholdet er det også ni timers tidsforskjell mellom St. Moritz og Stanford. Dermed lå det på ingen måte til rette for noen storeslem fra de to løperessene.

De var heller ikke i nærheten av seieren på en engelsk mile da de nylig konkurrerte i Bislett Games. I motsetning til den gang var yngstebror Ingebrigtsen vesentlig mindre offensiv fra start søndag.

Men like før sisterunden i Stanford valgte både han og Filip å avansere i feltet. Det så ut til å kunne bli annenplass for yngstemann, men både Ayanleh Souleiman og storebror Filip snek seg foran. Cheruiyot vant suverent.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Vant duellen

Men broderduellen på oppløpet, den vant Filip Ingebrigtsen.

– Det er deilig å endelig gjøre et intervju der jeg slipper å komme med unnskyldninger, sa han til NRK etter løpet.

Han var godt fornøyd med prestasjonen sin.

– Det viser at du kan springe fort når du er i god form og gjør de rette tingene. Jakob har løpt mye fort. Endelig klarer jeg å holde følge.

Det er ventet at de to og pappa Gjert nå reiser rett tilbake til de sveitsiske fjellene igjen.

PS! Eldstebror Henrik Ingebrigtsen deltok ikke på stevnet. Han tar konkurransepause frem til 20. juli grunnet hofteproblemer. Hans norgesrekord på 3.50,72 lever fortsatt etter nattens løp.