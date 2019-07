15-åring gråt etter å ha slått ut superstjernen Venus Williams: – Det er ubeskrivelig

Cori Gauff – Venus Williams 6–4, 6–4

15-åringen er nummer 313 på verdensrankingen, men vant likevel 6–4, 6–4 mot den 24 år eldre superstjernen etter å ha tatt seg til drømmekampen gjennom kvalifisering. Gauff er den yngste som noen gang er kvalifisert til Wimbledon-turneringen.

Williams var allerede svært merittert før Gauff i det hele tatt var født. 39-åringen hadde allerede notert seg for fire Grand Slam-titler, to fra Wimbledon, før Gauff kom til.

– Det er første gang jeg har tatt til tårene etter å ha vunnet en kamp, sa Gauff ifølge BBC.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det jeg føler nå, fortsatte hun.

Williams-søstrene har vært hennes idoler.

– Venus sa gratulerer til meg, at jeg måtte ha lykke til videre og at jeg skulle stå på. Jeg sa takk for alt hun har gjort, sa ungjenta.

Det er bare andre gang Williams er blitt slått ut i første runde i Wimbledon siden hun debuterte i 1997.

På spørsmål om hvor langt hennes overkvinne kunne nå, svarte Williams at «sky is the limit».

– Hun gjorde alt bra i dag. Det var en fantastisk kamp av henne, sa veteranen.

Gauff brøt Williams i det første settet og klarte på mesterlig vis å holde sin egen serve. Hun gjentok i det andre settet, men klarte å holde hodet kaldt og bryte tilbake selv om hun ble brutt senere i settet.

Dermed vant 15-åringen med sifrene 6-4, 6–4.

I fjor vant Gauff juniorturneringen i US Open.

Venus Williams har vunnet syv Grand Slam-titler, den forrige tilbake i 2008. To av disse har kommet på gresset i London.

Graff møter 30-åringen Magdalena Rybarikova (139 i verden) fra Slovakia i 2. runde.