Mandag ble det klart at nordmannens neste stoppested er Minnesota Wild. Zuccarello har skrevet under på en femårskontrakt med klubben som holder til i Saint Paul i Minnesota.

31-åringen har fått en kontrakt som ifølge flere rapporter vil innbringe 255 millioner kroner i løpet av kontraktstiden i Wild.

Hovedpersonen selv fortalte mandag at han er i toppform og klar for å levere på sitt beste nivå.

Fakta: Mats Zuccarello Alder: 31 (født 1. september 1987 i Oslo) Høyde/vekt: 170 cm/81 kg Klubb: Minnesota Wild Debutsesong i NHL: 2010/11 Kamper og målpoeng for Rangers i grunnspillet: 509 kamper, 113 mål og 239 assist Kamper og målpoeng for Rangers i sluttspillet: 60 kamper, 11 mål og 20 assist Sesongen 2018/19: 46 kamper, 11 mål og 26 assist Kamper og målpoeng for Dallas Stars i grunnspillet: 2 kamper, 1 mål og 2 assist Kamper og målpoeng for Dallas Stars i sluttspillet: 13 kamper, 4 mål, 7 assist Aktuell: Har signert en femårskontrakt med Minnesota Wild, verdt 6 millioner dollar per sesong.

Følte seg ønsket

– Jeg ser fortsatt på meg selv som ung. Jeg føler meg bedre enn jeg gjorde for fem år siden. Treningsmessig er jeg sterkere. Sesongen jeg hadde, selv om jeg brakk armen, var kanskje den beste jeg har hatt. Jeg føler jeg blir bedre og bedre, sa Zuccarello etter overgangen ifølge Minnesota Wilds hjemmeside.

Etter en god periode i Dallas var Zuccarello koblet til flere klubber. Måten Wild gikk frem på, var avgjørende for nordmannen. Han ble en såkalt «free agent» mandag og kunne signere for hvilken som helst NHL-klubb som ville ha ham.

– Jeg hadde en god følelse fra dag én jeg snakket med dem, og jeg følte at de virkelig jobbet på og ønsket meg. Jeg tror alle mennesker reagerer bra når de føler at de virkelig er ønsket. Så det var spesielt for meg, sier nordmannen ifølge lokalavisen Star Tribune.

Publikumsfavoritt

Før «Zucca» ble byttet bort til Dallas Stars i vinter, gjorde han stor suksess i New York Rangers. I storbyen var han høyt ansett og skuffelsen var stor blant mange supportere da nordmannen forsvant til Texas.

Etter et kort, men imponerende opphold i Dallas, er det altså Wilds som gjelder for Zuccarello. Laget ble nummer 11 i sin avdeling i 2018/19-sesongen og nådde ikke sluttspillet.

Minnesota Wild ble grunnlagt i 2000 og spiller sine hjemmekamper i Xcel Enery Arena. Tilskuerkapasiteten er 20.554.

Mats Zuccarello samlet totalt 40 poeng på 48 kamper for New York Rangers og Dallas Stars sist sesong. Totalt i NHL er det blitt 355 poeng, fordelt på 114 scoringer og 241 assists.

Nordmannen har spilt to perioder i New York Rangers. Han har også opphold i russisk hockey og i Sverige i tillegg til perioden i Norge med Frisk Asker.