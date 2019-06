Først reddet han Norge. Så kom spissen med en klar melding til svenskene.

Færøyene-Norge 0–2

TÓRSHAVN: Det gikk mot nok en nervepirrende avslutning i en norsk landskamp.

På stillingen 1–0 til Norge mot Færøyene, hadde vertene flere store muligheter til å utligne. Det lå en forventning over hjemmepublikumet – det kunne bli poeng, og mot Norge attpåtil.

Så steg Bjørn Maars Johnsen til værs. 2–0. Alle de tre poengene ble med hjem til Norge, takket være den hodesterke spissens to scoringer.

Etterpå kom han med en melding til Sverige.

– Sverige har snakket mye dritt de siste dagene. De har snakket som at det er over. Nå kan vi sette dem under press.

Gleder seg til nytt oppgjør mot svenskene

For mens Norge vant i Tórshavn, tapte Sverige 3–0 mot Spania. Dermed er Norge kun to poeng bak svenskene og Romania. De tre lagene kjemper om annenplassen bak Spania. Den gir EM-billett.

– Situasjonen er god. Vi hadde en tøff start på gruppen. Nå har vi denne kampen og Malta. Nå skal vi ha seks poeng, slik at vi får beina inn i gruppen, sa Maars Johnsen.

Etter Norges poengtap mot Romania fredag, sa Mikael Lustig følgende til Aftonbladet:

– Det var positivt for oss. Selvsagt er det deilig.

Nå gleder Maars Johnsen seg til å kjempe mot svenskene om den viktig annenplassen. Han scoret selv 1–0-målet for Norge da lagene møttes i mars. 8. september blir det en ny batalje, i Stockholm.

– Det blir en finale, men hver kamp er en finale nå.

– Som du så på Ullevaal, er det en flott kamp, la han til.

Fakta: Status, Norges EM-kvalifiseringsgruppe 1. Spania – 12 poeng 2. Romania – 7 poeng 3. Sverige – 7 poeng 4. Norge – 5 poeng Malta har tre poeng og Færøyene null. Samtlige lag har spilt fire kamper. De to beste lagene går videre til EM-sluttspillet. X

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Trøblete sesong med klubben

Den 27 år gamle spissen brølte av glede etter 2–0-målet sitt, før han omfavnet lagkameratene. Da han møtte pressen etterpå, la ikke norskamerikaneren skjul på hvor mye det betyr å kunne dra på seg den norske landslagsdrakten.

Scoringene mot Færøyene var nummer fire og fem for Norge. De betyr at han har tre scoringer på sine siste to landskamper (satt på benken under hele Romania-kampen).

På klubbnivå har det derimot vært vanskeligere den siste tiden. Forrige sesong scoret han 19 ganger for ADO Den Haag på øverste nivå i Nederland.

Det førte til at han ble kjøpt av AZ Alkmaar. Der er det blitt mindre spilletid og færre scoringer, bare syv denne sesongen.

– Statistikken min er god, det ser man med Norge. Jeg håper noen ser det og plukker meg opp – eller at jeg blir.

Fakta: Bjørn Maars Johnsen Klubb: AZ Alkmaar Posisjon: Spiss Alder: 27 år Har blant andre spilt for ADO Den Haag, Hearts, bulgarske Litex og Tønsberg tidligere. X

– Vil spille så jeg kan være viktig for Norge

Det kan nemlig bli en hektisk sommer for den 195 centimeter høye spissen. Han skal gifte seg, i tillegg er det altså muligheter for at det blir et klubbskifte. Overfor VG utelukker han ikke spill i Eliteserien, men han gjør det likevel tydelig at han ønsker å spille på best mulig nivå.

– Jeg vil bare spille. Det spiller ingen rolle hvor det er. Jeg vil spille så jeg kan være viktig for Norge.

– Et par klubber har vært i kontakt med meg.

Han ønsket ikke å si hvilke klubber som har tatt kontakt med ham. Et klubbskifte er imidlertid langt ifra sikkert.

– Det er frustrerende, for jeg vil ikke forlate klubben. AZ er en fin klubb og kjøpte meg for mye penger. Jeg vil gi tilbake. Jeg har prøvd, men har ikke fått spille.

Det er altså opp til AZ om de beholder Norges tomålsscorer.