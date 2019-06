Ny norsk golfbragd: To nordmenn klare for en majorturnering for første gang

For første gang i historien stiller to norske herrespillere til start i samme majorturnering.

Det skriver Norsk Golf.

Tidligere har det vært klart at Viktor Hovland skulle representere Norge i storturneringen U.S. Open.

Nå får han selskap av kompisen Andreas Halvorsen.

– Toppen av pyramiden

Marit Wiig er president i Golfforbundet. Hun er svært begeistret for Halvorsens prestasjon.

– Dette er helt fantastisk. Jeg er kjempeglad og det er bare å gratulere på vegne av Halvorsen og hele Golf-Norge, sier Wiig.

Hun mener at å kvalifisere seg til U.S. Open knapt kan bli større for en golfspiller.

– Det er veldig, veldig stort. Vi må ta høyde for at golf er en verdensidrett, med utrolig mange gode spillere. Dette er toppen av pyramiden når det gjelder turneringer. Det å kvalifisere seg dit er en prestasjon som er helt enorm, sier hun.

– Vi har funnet løsningen

I 2006 kvalifiserte Marius Thorp seg til en majorturnering. Før i fjor, var det sist gang en nordmann hadde klart det.

Golfpresidenten mener noe har skjedd de siste årene.

– Fra min side ser jeg nå at vi har en gjeng med ungdommer som satser og som har arbeidet godt de siste årene. Tidligere har man vist resultater, men har slitt med å komme over kneiken når man kommer over i de voksenes rekker. Det ser ut til at vi har funnet løsningen på det, sier Wiig.

Hun trekker blant annet frem landslagsarbeidet som en av faktorene til sukessen de siste årene.

Vant VM-gull sammen

22-åringen fra Larvik gikk ni under par over to runder i kvalifiseringen i Newport Beach natt til tirsdag, skriver Norsk Golf.

Halvorsen og Hovland, som nå blir Norges representanter, kjenner godt til hverandre fra før.

For fem år siden vant duoen VM-gull for Norge i Japan, ifølge golfnettstedet.

Nå spiller de igjen sammen på banen, i turneringen som starter 13. juni i California.

I fjor deltok en annen nordmann i den amerikanske storturneringen. 21-åringen Kristoffer Reitan spilte bra på dag én, men røk ut av konkurransen dagen etter.