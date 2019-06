Lydtrøbbel for NRK - avslørte målet fem sekunder før bildene

NRK startet kampen mellom Frankrike og Norge med lydtrøbbel. Lyden lå flere sekunder foran tv-bildene, men etter ti målløse minutter ordnet problemet seg uten at det fikk store konsekvenser.

I andre omgang var problemet tilbake, og allerede et minutt etter pause fikk lydproblemet konsekvenser for tv-seerne. Mens Frankrikes Amel Majiri hadde ballen var ute på kanten, ropte NRKs kommentator Christian Nilssen at Frankrike hadde scoret mål. Fem sekunder senere kunne man se bildene av at Valerie Gavin førte Frankrike i ledelsen.

Like etter scoret Frankrike et selvmål i motsatt ende av banen. Da var avstanden mellom lyd og bilde blitt mindre, men også på dette målet ble det avslørt før ballen gikk i mål.

– Det er bare å beklage for de som har latt seg irritere. Feilen ligger etter det vi har fått beskjed om et sted i overføringen fra Frankrike til Oslo. Den er rettet nå, men det er selvsagt kjedelig at det skjer, sier sportsredaktør i NRK, Egil Sundvor, onsdag kveld.

Et kvarter før slutt kom lydtrøbbelet tilbake igjen, og NRK la ut en plakat der de beklaget feilen. Kommentatorlyden ble også fjernet fra tv-sendingen.

I sosiale medier raste tv-seerne:

«Bilen er på Bjølsen, lyden er på Tåsen.» Hvem kunne ant at Karpe skulle lage låt om NRKs VM-sendinger. — Asbjørn Myhre (@asbjornmyhre) June 12, 2019

Digg å se VM på NRK for da kan du høre målet 10 sekunder før du ser det. — Einar Tørnquist (@EinarTornquist) June 12, 2019

Dette går jo ikke lenger @NRK_Sport - er det ikke VM for kvinner vi snakker om? Slike tekniske problemer over så lang tid er intet annet enn direkte rødt kort 🛑 — Svein-Erik Edvartsen (@Edvartsen) June 12, 2019

Fikk ikke lydteknikerne i NRK det de ønsket i streikeoppgjøret? — Jon Rømmen (@jonrommen) June 12, 2019

Christian Nilssen tar jo levebrødet fra Lilli Bendriss med å melde den scoringen sååå tidlig. — Petter Bø Tosterud (@PetterBT) June 12, 2019

Norge utliknet til 1–1 etter selvmål. Kampen pågår fortsatt.