AaFK prøvde å hente denne mannen - fikk bud avslått

Sandefjords Blad melder tirsdag kveld at AaFK har prøvd seg på et bud på Sandefjord-backen Brice Wembangomo, som er broren til tidligere AaFK-spiller Hugues Wembangomo.

Ifølge avisa ble budet lagt inn i forrige uke, men ble mandag denne uka avvist.

Daglig leder Espen Bugge Pettersen bekrefter at klubben fikk bud på 22-åringen, men han beskriver budet som lavt og foreløpig uinteressant.

– Brice er en viktig spiller for oss og han har vært én av våre beste spillere i år. Han har en kjempekarrière foran seg. Da ligger lista høyere for å slippe han. Vi er veldig godt fornøyd med hans innsats. Vi vil ikke slippe han for enhver pris, men alt er jo til salgs til rett pris, sier Pettersen til Sandefjords Blad.

Wembangomo selv uttaler til avisa at han synes det er hyggelig å bli lagt merke til, men at han ikke bruker tid på å tenke på det.

22-åringen ble hentet til Sandefjord fra Jerv før denne sesongen.

– Spekulasjoner kommenterer vi ikke, skriver AaFK-sportssjef Bjørn Erik Melland til Sunnmørsposten i en SMS.