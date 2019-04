Skrekktallene bak Uniteds kollaps: – Jeg er bekymret

MANCHESTER UNITED – MANCHESTER CITY 0–2

OLD TRAFFORD: Syv tap på de ni siste kampene. En lignende tapsbonanza har ikke Manchester United opplevd siden 1962. Det er kanskje ikke så rart at det nok en gang snakkes om krise i klubben som liker å kalle seg verdens største.

Helges 0-4-ydmykelse for Everton (det verste tapet siden oktober 2016) ble fulgt opp med 0–2 for Manchester City onsdag kveld (Citys tredje strake seier på Old Trafford).

Bak enkelttapene ligger det også en måltørke som hører til sjeldenhetene for en klubb som United. Solskjærs lag har nå spilt fotball i fire timer og 40 minutter uten å score. De to forrige målene kom da Paul Pogba satte to straffer mot West Ham 13. april.

Ikke ett skudd på mål

Siden har United gått målløse av banen mot Barcelona, Everton og Manchester City.

Verre er det kanskje at det nesten er ni timer siden Solskjærs lag scoret i åpent spill. Det skjedde sist 2. april. Da sendte Scott McTominay United i ledelsen etter 13 minutter i Wolverhampton, en kamp som hjemmelaget for øvrig snudde og vant 2–1.

Mot City hadde United ett eneste skudd på mål. Det hjelper jo heller ikke at det er over 40 år siden et United-forsvar har sluppet inn mer enn de 50 målene som årets utgave har latt passere.

Slik svarer Solskjær

Solskjær ble konfrontert med måltørken da han møtte pressen over 75 minutter etter at dommer Andre Marriner hadde blåst av det 178. Manchester-derbyet. Da sa nordmannen at han ikke har tenkt noe over den dystre statistikken.

– Men jeg har reflektert over at vi ikke scorer mål. Vi forsøker, og i dag skapte vi sjanser, men vi tok dem ikke. Det er noe vi må forbedre. Du kan ikke si at det mangler på forsøk, men kvaliteten var til syvende og sist ikke god nok i dag heller, sa Solskjær.

Denne gangen sa han seg fornøyd med holdningen til spillerne. Til slutt var det imidlertid forskjellen i klasse som avgjorde, innrømmet Solskjær.

– Vi følte at vi var med i kampen halvveis, men etter at de scoret så du forskjellen, innrømmet han.

Manageren ble også spurt om han er bekymret over formen til keeper David de Gea. Spanjolen, som lenge var regnet som verdens beste målvakt, måtte tåle mye kritikk for innsatsen mot City. Det var fullt mulig å avverge begge scoringene, spesielt det siste hvor han fikk skuddet nesten rett på seg.

– Jeg er bekymret for de manglende resultatene. Det er ikke tidspunktet for å peke fingre mot noen eller finne noen å klandre. Det rare er at vi fortsatt kjemper om en plass blant de fire beste. Nå har vi Chelsea her på søndag. Da må vi ha kvalitet, for vi må vinne. Gjør vi det, er det to kamper igjen å spille for å sikre målene og poengene vi trenger, sa Solskjær.

– En klubb i kaos

Matt Dickinson i The Times pekte i sin kommentar på at Solskjær hadde plassert Romelu Lukaku, Anthony Martial og Alexis Sánchez på benken. Alle tre er angrepsspillere som har kostet klubben enorme summer i innkjøp og lønninger, men som ikke ser ut til å ha nordmannens tillit.

Tittelen på oppsummeringen var «Solskjær har en skremmende oppgave – Manchester United er i kaos».

Et av de største samtaleemnene rundt United er hvilke spillere Solskjær velger å beholde, og hvem han klarer å lokke til Old Trafford.