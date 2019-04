Her får Solskjær uventet Champions League-hjelp

LEICESTER CITY - ARSENAL 3–0

I ettermiddag møter Ole Gunnar Solskjærs menn sin argeste rival i kampen om Champions League-plass. Chelsea innehar fjerdeplassen akkurat nå og er tre poeng foran United før deres tur til Old Trafford.

London-laget har åtte mål å gå på før møtet, så Solskjær er avhengig av en firemålsseier for å passere Chelsea allerede i dag, men en seier vil i hvert fall gjøre kampen om topp fire vidåpen før de to siste rundene.

Manchester United fikk uansett viktig hjelp fra Leicester få timer før avspark. For Arsenal hadde også muligheten til å holde United bak seg med full pott på sine siste tre kamper. Med søndagens 3–0-tap i Leicester har de ikke lenger det.

– Arsenal utklasses. De hadde alt å spille for, men var sjanseløse i Leicester, oppsummerte TV 2-kommentator Peder Mørtvedt greit.

Tre strake tap

Nå ser rett og slett topp fire litt håpløst ut for «The Gunners», som har sitt beste kort i Europa League. Går de hele veien og vinner finalen i Baku, får de Champions League-plass. Da må Valencia først beseires i semifinalen, og eventuelt Chelsea eller Frankfurt i finalen.

Noen vil kanskje hevde det er urealistisk, vårformen til Unai Emerys lag tatt i betraktning. 1. påskedag tapte laget 2–3 hjemme mot Crystal Palace og laget fulgte opp med 3–1-tap i Wolverhampton tre dager senere.

Tapet mot Leicester var lagets tredje strake. Arsenal imponerte aldri mot mesterne fra 2015–16-sesongen.

– Dette er ikke et vanlig Arsenal-tap, dette er en ydmykelse. Og det har vært en trend. Emery har en jobb å gjøre, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

Riktig nok kunne Alexandre Lacazette fort gitt gjestene ledelsen midtveis i første omgang, da Arsenal mønstret en flott kontring. Alex Iwobi fant franskmannen i feltet, men volleyen gikk til side for mål.

Uenig i utvisning

Iwobi selv var også alene med Kasper Schmeichel ti minutter før pause, men tapte duellen mot dansken. Like før yppet også hjemmelaget seg, da Jamie Vardy vippet ballen over mål.

Men så ble det tungt for Arsenal, som fikk Ainsley Maitland-Niles utvist for sitt andre gule kort etter 36 minutter, etter å ha vært for sen i en duell medJames Maddison. Da hadde Maitland-Niles lagt Ben Chilwell i bakken en halvtime tidligere.

Rødkortet ble diskutert i TV 2s Premier League-studio og ekspertene var lite imponert.

– Jeg syns han bommer på de to sekvensene. Det er greit å gi frispark, men jeg syns ikke den første situasjonen er gult kort. Arsenal ligger fint i balanse og fratar ikke Leicester en gylden kontringsmulighet, sier TV 2-ekspert Petter Myhre.

– Det er ikke gult kort. Han utsetter ikke Maddison for fare. Frispark er det, men ikke gult, sier Thorstvedt om situasjon nummer to.

Utklasset Arsenal

Og mot Arsenals ti mann skulle Maddison være involvert etter en times spill, da han fant Youri Tieleman i feltet med et flott innlegg. Headingen var perfekt og Leicester gikk opp i 1–0.

Arsenal maktet aldri å slå tilbake og var i realiteten aldri i nærheten av å utlikne.

I stedet økte blåtrøyene ledelsen fire minutter før slutt, da også Vardy brukte hodet på egen retur. Alene med Bernd Leno traff Vardy tverrliggeren, men engelskmannen var først på returen og headet ballen i det åpne målet.

Og som om ikke det er nok, fortsatte Leicester å herje med Arsenal.

På overtid satte Vardy inn sitt 18. seriemål også, da han kriget inn 3–0 på en fantastisk dag for Leicester.

Værsågod, Ole Gunnar Solskjær, Manchester United og Chelsea.