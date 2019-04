Tallene som viser viktigheten av Starts neste kamp

– Det er ett av topplagene vi håper å kjempe mot. De har gjort det ganske bra, mens vi har hatt en helt OK sesongstart. Så det er viktig å ta de tre poengene, og viktig at de ikke får dem i stedet for. Det er en tøff kamp som vi bør vinne.

Det sier Start-back Eirik Wichne til Fædrelandsvennen. Mandalitten har nettopp gjennomført en treningsøkt sammen med resten av laget. Etter en lang periode med sykdom var han tilbake mot Sandnes Ulf, og kjenner nå at kroppen begynner å svare igjen.

Aldri rykket opp med to tap etter fire kamper

Sykdomstegn har det også vært hos Start-laget denne sesongen. To seiere og to tap i de fire første i returen til 1.-divisjon gjør at et lag som Aalesund allerede er fem poeng foran. Wichne karakteriserer sesongstarten som «helt OK».

– Vi har tapt to kamper hvor vi ikke gjorde oss bort spillemessig. Seierne har vært helt OK, uten at vi har rundspilt noen av lagene. Så ut fra forutsetningene har det vært helt OK, sier Wichne.

Carina Johansen / NTB scanpix

Men tallene fra tidligere sesonger viser at Start har en vei å gå. Start er i ferd med å gjennomføre en av sine svakeste sesongstarter i 1.-divisjon noensinne. Fem ganger tidligere har laget tapt to av de fire første kampene – ingen av dem har endt med opprykk. Et tap mot Sandefjord lørdag vil gjøre sesongstarten til den svakeste på nivå to for Start siden 1971.

Fakta: Starts svakeste sesongåpninger i 1.-divisjon Etter fem kamper (årstall: seier-uavgjort-tap poeng) 1971: 1–2–2 5 poeng 2003: 3–0–2 6 poeng 1999: 2–1–2 7 poeng 1998: 2–1–2 7 poeng 1988: 3–0–2 9 poeng 2019 (etter fire kamper): 2–0–2 6 poeng

I tillegg til det helt åpenbare: Vinner Aalesund og Sandefjord til helga, vil de være henholdsvis sju og fem poeng foran Start.

– Det ville ikke vært ideelt selvfølgelig. Vi har planer om å reise oss etter kampen forrige helg. Etter å ha sett den om igjen gjør vi faktisk en OK kamp på mange måter, sier Start-trener Joey Hardarson.

– Vi ser på Sandefjord som ett av lagene som vil kjempe i toppen, og vi ønsker ikke å tape poeng mot dem. Både vi og dem var i Eliteserien i fjor, så det er nok litt ekstra prestisje, sier Hardarson

Individuelle samtaler

Av alle lagene som har rykket opp fra 1.-divisjon de siste ti sesongene, er det to lag som har stått med seks poeng eller mindre etter fem kamper: Stabæk i 2013, og Sandnes Ulf i 2011.

Start-trener Hardarson sier han disse dagene prøver å gjennomføre individuelle samtaler med hver og en av spillerne i Start. Det for å forberede spillerne på en tøff periode som kommer, med sju kamper på en måned.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Vi snakker litt om prestasjonene de kampene som har vært, forbedringspotensial og hva de skal jobbe med. Vi må tenke litt fram i tid, men det er først og fremst en kamp om gangen. Så vi har fullt fokus på Sandefjord nå. Det blir en tøff oppgaven, men vi ser bra ut på trening. I dag var det bra intensitet, så det lover godt, sier Hardarson etter torsdagens økt.

Som ikke venter å gjøre store endringer foran møtet laget fra Vestfold:

– Vi skal bli bedre på det vi har holdt på med, og det er det vi har fokus på, sier islendingen.

Som kan komme med en god nyhet hva gjelder spillerstallen. Jesper Daland er tilbake i full trening, og kan være aktuell til lørdag.

– Han spilte ikke for Start 2 på tirsdag, men kunne kanskje gjort det. Vi bestemte oss for å vente litt med det. Han begynner å bli klar for kamp, og det kan hende han er med i troppen. Det er ikke umulig. Vi får se på helheten, sier Hardarson.