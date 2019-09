Knuser alle rekorder: Så mye penger brukte europeiske klubber på overganger

Det er en ny rapport fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA) som dokumenter klubbenes aktivitet i overgangsvinduet.

Rapporten viser at klubbene som spiller i de to store europeiske turneringene, europaligaen og mesterligaen, sto bak godt over halvparten av pengebruken på nye spillere.

De 80 klubbene som skal i aksjon i de to turneringene brukte nær 40 milliarder kroner (3,92 milliarder euro), hvilket er 58 prosent av det totale beløpet.

I rapporten kommer det også fram at beløpet som er brukt til å handle spillere er 29 prosent høyere enn forrige sommer, og 19 prosent over den forrige rekorden satt i 2017.

Summene inkluderer ikke penger betalt til agenter.

Forsvars- og angrepsspillere var de mest omsatte (70 prosent), og klubbene viste en klar interesse for yngre spillere. Spillere mellom 21 og 24 år sto for om lag halvparten av alle overganger (47 prosent), mens bare sju prosent var over 28 år.