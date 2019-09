Hovland nær hole-in-one – fortsetter å imponere i storturnering

22-åringen startet dagen på en delt 14.-plass etter å ha gått tre slag under par torsdag. Etter samme utfall fredag er han foreløpig nummer åtte etter to dager i Wentworth.

Det så lenge ut til å bli enda bedre, men på det 18. hullet gikk det galt for det norske håpet. Hovland bommet fullstendig med utspillet, og måtte til slutt kjempe inn en bogey. Tidligere i runden leverte 22-åringen flott spill, og var blant annet nær hole-in-one på det tiende hullet.

Han har likevel et godt utgangspunkt før de to siste dagene av turneringen. Hovland er fem slag bak spanske Jon Rahm og Danny Willett fra England som leder.

Nesten hole-in-one

Hovland startet dagen med par på det første hullet, før det ble bogey på det andre. Deretter slo han tilbake med birdie på hull tre. Birdie ble det også på det sjuende hullet.

På det tiende hullet var nordmannen nære å gjøre det helt store. Hans utslag på par 3-hullet var nære å ende i hole-in-one. Ballen la seg cirka 20 centimeter fra hullet, og istedenfor endte det med birdie for Hovland.

På hull 12 leverte 22-åringen nok en gang fantastisk golf. På par 5-hullet slo han seg inn på greenen på sitt andre slag. Hovland gjorde ingen feil med putteren og sikret eagle.

På det neste hullet ble det derimot bogey for nordmannen, som dermed var nede på tre slag under par for dagen. Også på det neste hullet var ikke marginene helt på Hovlands side. Han puttet for birdie, men bommet så vidt. Dermed ble det par.

Tung avslutning

Nordmannen bommet også på en birdieputt på hull 16. På hullet etter fikk han muligheten igjen. Denne gangen satt den.

Avslutningen ble alt annet enn god for 22-åringen. Hovland drivet ut i skogen og måtte til slutt kjempe inn en bogey. Dermed endte det med tre slag under par for andre dag på rad.

Sist helg imponerte Hovland sterkt ved å spille seg opp til en 9.-plass under sesongåpningen på PGA-touren i West Virginia. Samtidig tangerte han en 36 år gammel rekord for antall runder på rad under 70 slag. Bob Estes gikk 17 strake runder på 60-tallet på PGA-touren i 1983.

Hovlands enorme klatring på verdensrankingen i golf gir også et godt bilde på utviklingen hans det siste året. Siden nyttår har han klatret fra 1157.- til 101.-plass på listen over verdens beste herregolfere.

22-åringen er Norges eneste deltaker i det europeiske PGA-mesterskapet.