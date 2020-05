OL-gullvinner legger opp

Anna Veith er ferdig som alpinist på toppnivå.

Anna Veith (Anna Fenninger før hun giftet seg) tok 15 enkeltseire i verdenscupen. Hennes siste pallplass kom tilbake i mars 2018. Hun slet med skader de siste årene av karrieren. Foto: Alessandro Trovati / AP

Østerrikeren velger å gi seg i en alder av 30 år. Det bekrefter hun i et innlegg på Instagram.

– Jeg er klar for det neste kapittelet. Hjertet og hodet forteller meg at det er på tide å gjøre noe nytt, skriver Veith.

Det har lenge gått rykter om Veiths fremtid som alpinist. Nå er en storslått karriere over.

Hun vant verdenscupen sammenlagt både i 2014 og 2015. I tillegg tok hun flere medaljer i store mesterskap, med VM-gull i både kombinasjon, storslalåm og super-G. I sistnevnte disiplin tok hun også OL-gull under lekene i Sotsji i 2014.

– Jeg kunne aldri sett for meg at alpint kunne lære meg så mye. For meg handler det om mer enn seier og tap, skriver hun.

Veith, som er gift med den tidligere snowboardkjøreren Manuel Veith, vil ikke umiddelbart fortelle hva som er planene videre.

– Det var en miks av flere mindre grunner (til at jeg la opp, jou. anm.). Rent fysisk er det ikke blitt enklere de siste årene, men det er ikke hovedgrunnen. Jeg behøver en forandring og gleder meg til å se hva som skjer videre i livet, forteller hun i et intervju med ORF.