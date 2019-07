Novak Djokovic – Roger Federer 3–2 (7–6, 1–6, 7–6, 4–6, 13–12)

På gresset i London viste Novak Djokovic hvorfor han regnes som verdens beste tennisspiller.

48. ganger tidligere hadde han møtt verdenstreeren Roger Federer. På de ti siste oppgjørene hadde han slått rivalen åtte ganger.

Etter tidenes lengste Wimbledon-finale ble Djokovic nok en gang for sterk for den sveitsiske tennisgiganten. Da hadde kampen vart lenger enn den forrige rekorden på 4 timer og 48 minutter.

I en svært jevnspilt finale vant Djokovic det første og tredje settet etter tiebreak. Serberen avgjorde maratonkampen til sin fordel etter et dramatisk femte sett.

På 12–12 måtte kampen avgjøres ved tiebreak. Det er nytt av året at Wimbledon-finaler avgjøres slik.

Da hadde han slått kraftig tilbake etter to matchballer favør Federer.

– Dessverre må en av oss tape kampen. Vi hadde begge våre muligheter. Det er utrolig å være to matchballer bak og komme tilbake, sier Djokovic i et intervju vist på TVNorge etter kampen.

Dermed har Djokovic nå vunnet fem Wimbledon-titler i karrieren.

– Det var en utrolig kamp. Den varte lenge og hadde alt. Jeg hadde sjansen, det samme hadde han. Vi spilte bra tennis. Jeg er fornøyd med prestasjonen, men Novak er god. Gratulerer, det var galskap, sier Federer.

Fakta: Novak Djokovic Født: 22. mai 1987. Fødested: Beograd, Serbia. Ranking: Nummer én i verden. Grand Slam-titler: 16.

TOBY MELVILLE / REUTERS

– Federer var bedre

Til tross for tapet, storspilte Federer i finalen. Gresspesialisten presset Djokovic til det ytterste, og mange mente sveitseren faktisk spilte bedre enn vinneren.

– Tennis er en av få sporter hvor du kan ligge under på nærmest alle statistikker og likevel lede. Djokovic viser det i dag. Federer spiller bedre, men Djokovic vinner de store poengene, skrev tidligere Wimbledon-vinner Pat Cash på Twitter.

Før det fjerde settet hadde Federer tatt flest poeng sammenlagt, men det hjalp lite da Djokovic tok de nødvendige og kampavgjørende poengene.

– Det er en av de mest utrolige finalene jeg har vært en del av. Det er spesielt mot Roger som jeg respektere mye, sier Djokovic.

TOBY MELVILLE / REUTERS / NTB scanpix

Jevn åpning

Det første settet var svært jevnt mellom tennisgigantene. Nivået var skyhøyt.

Federer hadde et ørlite tak på serberen innledningsvis. Sveitseren tvang Djokovic til å løpe på en rekke stoppballer, og styrte tempoet i kampen.

– Det er så fascinerende å se hvordan Roger Federer kan endre stilen sin fra kamp til kamp. Se mot Nadal, og se mot Djokovic nå. Roger endrer stilen basert på motstanderen, sa BBC-ekspert Boris Becker.

Men da settet gikk til tiebreak satte Djokovic inn nådestøtet. Serberen tok kampens første stikk.

I sett nummer to løftet Federer seg enda et hakk. Da slet verdenseneren å henge med. På kort tid hadde sveitseren gått opp til 4–0 i settet.

– Det er ikke mye som stemmer for Novak her i det andre settet, kommenterte TVNorges Christer Francke.

Federer vant til slutt det andre settet overbevisende, 6–1.

– Djokovic senket intensiteten, han mistet fokus og trodde kanskje ting så veldig bra ut etter å ha vunnet det første settet. Det er øyeblikket du mister det, sa Becker.

Fakta: Ti siste mannlige Wimbledon-mesterne * 2019: Novak Djokovic, Serbia * 2018: N. Djokovic * 2017: Roger Federer, Sveits * 2016: Andy Murray, Storbritannia * 2015: N. Djokovic * 2014: N. Djokovic * 2013: A. Murray * 2012: R. Federer * 2011: N. Djokovic * 2010: Rafael Nadal, Spania

Tim Ireland / TT NYHETSBYRÅN

Tiebreak igjen

Begynnelsen på det tredje settet lignet mye på det første. Rivalene leverte på egen serve og holdt settet levende lenge.

Federer var knallsterk på serven, mens Djokovic viste stadig frem sin fantastiske backhand, som holdt han inne i kampen.

– Etter så mange kamper mot hverandre, så leser Djokovic fortsatt ikke serven til Federer særlig godt. Jeg mener Federer fortsatt er i verdenstoppen fordi han klarer å endre på spillet sitt. Han finner alltid en ny måte å overraske på, sa Becker.

Nok en gang måtte det tiebreak til for å avgjøre, og nok en gang slo Djokovic til når det gjaldt som mest.

– Djokovic har den egenskapen at han er best når det gjelder. Han tar frem det gode spillet sitt og gjør ikke en eneste feil i tiebreaket. Federer gjør noen feil og det har man ikke råd til, kommenterte Francke.

TOBY MELVILLE / REUTERS

Dramatisk avslutning

Dermed hadde Djokovic muligheten til å avgjøre finalen i det fjerde settet. Serberen så ut til å feste et virkelig grep om både settet og Wimbledon-trofeet tidlig.

Men så brøt Federer til 3–2. Deretter til 5–2.

Settet tok nok en vending da Djokovic for første gang i kampen klarte å bryte Federer. Likevel holdt sveitseren hodet kaldt og servet inn det fjerde settet til 2–2 sammenlagt.

Det femte settet ble også svært jevnt. Djokovic gikk opp til 4–2, men i neste game svarte Federer med å bryte tilbake. Deretter utlignet han til 4–4.

Så fikk Federer to matchballer på stillingen 8–7, men Djokovic slo tilbake. På stillingen 11–11 tapte han to «utfordringer» til stor frustrasjon for Djokovic.

Like etterpå fikk han en advarsel av dommeren etter å ha slått rekkerten i gresset i frustrasjon.

På 12–12 måtte maratonkampen avgjøres ved tiebreak. Det er nytt av året at Wimbledon-finaler avgjøres slik.

Djokovic holdt hodet kaldt og vant.

Dermed tok serberen sin femte Wimbledon-tittel i karrieren.