Siden TIL rykket opp foran 1986-sesongen har klubben spilt på øverste nivå i Norge med unntak av 2002 og 2014 da de spilte i 1. divisjon. Klubben er nå inne i sin 32. sesong på øverste nivå, fra laget slo seg opp i toppen av norsk fotball på 1980-tallet.

De fleste lokale gutter fra Tromsøs gater har hatt en drøm om og én dag spille for TILs A-lag på øverste nivå, og for mange ble det med dét, en drøm, men noen kom så langt at de nådde A-laget, men så forsvant nesten like fort ut igjen etter debut eller ett håndfull kamper.

Vi har kontaktet og skrevet historien om de «glemte» Gutan, unge, håpefulle fra Myreng, Mortensnes, Kroken, Forhåpningen og Håpet, ordentlige «byguta» som kom opp og nådde drømmen om å kunne kalle seg en av «Gutan», men som så av ulike grunner forsvant ut igjen.

I løpet av de neste ukene presenterer vi reportasjeserien om de «glemte» Gutan.

Først ut er Tom Ovesen fra Langnesbakken.