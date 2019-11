Landslagsnykommer overrasket og vant prologen på Beitostølen

Stenseth, som ble en del av landslaget foran årets sesong, var raskest av alle kvinnene under sprintprologen på Beitostølen fredag formiddag.

– Det funket bra, men det var hardt å gå skirenn igjen. Jeg følte jeg traff bra og det var artig å gå, sa Ane Appelkvist Stenseth i intervju med NRK.

Stenseth representerer trønderklubben Grong IL.

Halvsekundet foran Falla

Hun ble klokket inn til 2.57.03 og var halvsekundet foran sprintverdensmesteren Maiken Caspersen Falla på den 1,2 kilometer lange prologen. Amerikanske Sophie Caldwell gikk inn til den tredje beste tiden.

– Maiken går bra på ski. Hun er god spesielt i de flate partiene, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Fjorårets komet, Kristine Stavås Skistad, endte på 6.-plass i sprintprologen.

Finalerundene starter klokken 12.30.

Lørdag og søndag skal kvinnene gå 10 kilometer på Beitostølen, mens herrene går 15 kilometer.

Weng falt på trening

Heidi Weng går ikke fredagens sprint på Beitostølen som følge av hodepine etter et fall for to dager siden.

– Det er ikke grunn å presse seg hardt når man har hodepine. Det er ikke noe farlig, og vi håper det går fort over, sa landslagslege Øystein Andersen til NRK.