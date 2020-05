Raja tilbyr ny milliardpakke til idretten

Kulturminister Abid Raja presenterte fredag en ny krisepakke som gir kompensasjon for blant annet tapt kiosksalg og parkeringsinntekter.

Abid Raja presenterte justerte kompensasjonsordninger fredag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen

Det skriver VG. Raja fortalte om krisepakken under en pressekonferanse i Grubbegata i Oslo fredag ettermiddag.

– Kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett traff ikke godt. Nå er justeringen klar, sa Raja ifølge avisen.

– Økonomien der er sammensatt. Vi åpner opp for en kompensasjon opp til 70 prosent av tapte inntekter for loppemarkeder, basarer, utleie av bygg, kiosksalg og parkering. Ordningen blir på litt over en milliard kroner for tre måneder og har tilbakevirkende kraft. Den gjelder fra 12. mars til 15 juni, utdypet han.

Kulturministeren la tidligere frem en krisepakke på 600 millioner kroner til idrett og frivillighet. Denne skulle dekke tapte arrangementsinntekter i mars og april, men fikk raskt kritikk for ikke å inkludere eksempelvis kiosksalg.

Norske idrettslag og idrettsarrangementer hadde bare søkt på 264 millioner kroner, under halvparten av den totale potten, da søknadsfristen gikk ut.

– Jeg tror mange klubber og idrettslag får mer forutsigbarhet med dette, sa Raja om den nye pakken.

