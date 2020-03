Strandli om OL-utsettelsen: – Ikke gitt at jeg tar ett år til

Den OL-klare roeren skal i tenkeboksen og bruke god tid på avgjørelsen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Are Strandli (foran) og Kristoffer Brun er kvalifisert til OL, men Strandli trenger tid på å bestemme seg for om han vil satse ett år til. Foto: Estela Reinoso / NTB scanpix

STAVANGER/OSLO: Stavanger-roeren Are Strandli er allerede kvalifisert til OL sammen med makker Kristoffer Brun. Han ble ikke overrasket over nyheten om å utsette OL til neste sommer.

– Det var som ventet, det måtte komme. Spesielt etter det som har skjedd de siste dagene, sier Are Strandli til Aftenbladet.

Tirsdag kunngjorde IOC og Japans statsminister Shinzo Abe at de var samstemte i avgjørelsen om å utsette OL til neste sommer.

Les også Viking-spiller smittet av koronaviruset

Massivt press

Spredningen av koronaviruset har gjort at flere land har utøvd press og tatt til orde for at en utsettelse er det eneste riktige. Flere land har også gitt klar beskjed om at de ikke ville sende utøvere.

OL skulle egentlig starte i Tokyo 24. juli. 25. august var datoen for Paralympics. Det er foreløpig ikke satt nye datoer.

Are Strandli hadde bestemt seg for å legge opp etter sommerens OL. Etter en lang og innholdsrik karriere kjente 31-åringen at det var nok.

Les også Blir OL utsatt, får Are Strandli en uventet avgjørelse å ta

– OL i sommer hadde vært den perfekte avslutningen på rokapittelet, sier Are Strandli. Foto: Rune Vandvik

– Må i tenkeboksen

I et intervju med Aftenbladet nylig uttalte han at en utsettelse av OL ville gi ham hodebry og forkludre planene.

– Det har ligget i bakhodet mitt at dette kom til å skje. Det er i alle fall fint med en avklaring på at utsettelsen blir ett år, sier han.

– Kommer du til å utsette planene om å legge opp og satse ett år til?

– Jeg må en tur i tenkeboksen nå. Og jeg skal bruke god tid på å kjenne på om jeg har lyst og energi til å ta ett år til. OL i sommer var min store motivasjon og ville vært den perfekte avslutningen.

– Samtidig har det kostet mye. Det er ikke gitt at jeg er klar for å gjøre den jobben som kreves i ett år til. Jeg begynner å bli ferdig med rokapittelet, påpeker Strandli.

Sammen med Brun tok han bronsemedalje under OL i Rio for fire år siden.