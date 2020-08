Leknessund tråkket inn til suverent EM-gull

Andreas Leknessund var i egen klasse i temporittet for U23-ryttere under sykkel-EM i franske Plouay mandag.

Andreas Leknessund fra fjorårets sykkel-NM. Foto: Tom Hansen / NTB scanpix

NTB

21-åringen holdt klart høyest fart av samtlige startende gjennom den 25,6 kilometer lange tempoløypa.

I mål slo han sølvmedaljevinner Stefan Bissegger fra Sveits med 23 sekunder. Bronsen gikk til belgiske Ilan van Wilder. Han var distansert med ytterligere fem sekunder.

– Det var helt rått. Jeg var bekymret for at han åpnet for hardt, men det gjorde han ikke. Da han plukket den ene favoritten etter den andre som startet foran ham, visste vi at det gikk fort. Det var bare én mellomtid, og da lå han åtte sekunder bak Stefan Bissegger, men han åpnet vel litt for fort, sier sportsdirektør Kurt Asle Arvesen til TV 2.

Leknessund, som sykler for Uno-X, skal fra neste sesong representere profflaget Team Sunweb.

Tromsøværingen ble norsk mester på tempo både i 2019 og 2020.