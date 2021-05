Setter opp barnesengen igjen – vil avslutte med VM

Stig-André Berge (37) gjør klar barnesengen og maler rommet til datteren som skal komme om en måned og er fast bestemt på å avslutte karrieren med bryte-VM på hjemmebane i oktober – hvis det blir noe av.

ØKER IGJEN: Stig-André Berge og kona Rosell Utne venter en datter om en måned. Bildet er fra juni i fjor sommer, samme dag som han offentliggjorde at han ville satse mot 2021-OL. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det er ganske mange usikkerheter her, sier han med tanke på det siste.

For halvannen uke siden hadde Stig-André Berge og de andre brytekandidatene siste sjanse til kvalifisere seg for Tokyo-OL. Alle mislyktes. For første gang siden 1980 – da Norge boikottet sommerlekene i Moskva – vil det ikke være norske brytere på mattene i et OL.

– Vi kan skylde på ditt og datt. Men det har vært pandemi over hele verden. Vi var ikke gode nok. Men du kan ikke grave deg ned. Livet går videre, sier Stig-André Berge.

For ham og kona Rosell Utne gjør det utvilsomt det. Om en måned venter paret en datter, og deres sønn Nicklas (3) en søster.

– Jeg prøver å være pappa og å gjøre ting klart til babyen kommer om fire-fem uker. Setter opp barnesengen igjen og maler rommet. Vi gjorde alt klart til han (Nicklas) kom, og det vil vi gjøre for henne også, svarer Stig-André Berge på spørsmål om han nå unner seg litt fri etter nedturen i OL-kvalifiseringen i Bulgaria.

Han tilføyer at «fri» for ham er trening, om enn av den lystbetonte sorten for øyeblikket. Neste uke møtes brytelandslaget igjen, for å evaluere og stake ut veien videre – til VM i Oslo i begynnelsen av oktober?

Spørsmålet er om det kan arrangeres i Jordal Amfi da. Stig-André Berge sier at mesterskapet for hans del vil bli avslutningen på en 20 år lang internasjonal karriere, med OL-bronsemedaljen i Rio de Janeiro i 2016 som desidert høydepunkt - men han vedgår at han er usikker på om «folkefesten» kan komme i stand.

Slik det ser ut nå.

Det bekrefter generalsekretær Morten Sandnæs i Norges bryteforbund.

– Vi skal ha et styremøte 15. juni, etter møter med kulturdepartementet og Oslo kommune i forkant av det. Det er en foreløpig nøkkeldato for oss. Vi kan utsette en avgjørelse til august måned, men jeg tipper det internasjonale bryteforbundet vil ha svar før det, sier Morten Sandnæs.

Med gjeldende reiserestriksjoner vil ikke mesterskapet kunne arrangeres i Norge. Bryte-VM teller rundt 3000 deltagere og ledere fra 110 nasjoner. Normalt sett vil 70 prosent av publikum ikke komme fra Norge.

– Det viktigste nå er at det ikke vil være reiserestriksjoner for de akkrediterte (utøvere/ledere), understreker generalsekretær Morten Sandnæs.

– Vi må belage oss på at det blir noe av. Det ville være flaut hvis vi norske ikke er klare da. Det er da vi skal slå tilbake og vise hva vi er gode for, sier Stig-André Berge.

Han minner om at de norske bryterne er gode. Fire av dem har vært i EM-finaler de siste fire årene. Han mener også at brytesporten i Norge har fått opp en ny generasjon som i høyeste grad bør være på mattene i Paris-OL 2024, allerede om tre år.

Vel å merke med ham utenfor.

– Der trer jeg inn som trener, sier han.

Ps! Stig-André Berge har deltatt i tre OL: 2008 i Beijing, 2012 i London og 2016 i Rio de Janeiro.