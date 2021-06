Her er dommen over Rosenborgs seriestart

Rosenborg leder serien. Likevel er ekspertene tydelige: Det har lugget for Åge Hareides menn i de syv første kampene.

Kan koste på seg gliset: Åge Hareide, etter en intens vårsesong. Foto: Rune Petter Ness

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

RBK er farlige på dødballer. Flere spillere er i form. Og laget viser mental styrke. Men Rosenborg må samtidig tåle spørsmål rundt både press- og angrepsspill.

- Hovedbudskapet er enkelt: RBK kan absolutt bli mestere i 2021, sier klubblegende Bent Skammelsrud til Adresseavisen.

- RBK har tatt to poeng i snitt per kamp, og det er ikke rart. Det er der Rosenborg forventes å være, mener VG-ekspert Kai Bardal.

Les også Rasende Hareide om å miste landslagsspillerne til karantene: – Hvis det skjer noe med dem, da blir det rabalder

Kan glise

Han kan koste på seg et glis, Åge Hareide. Med 14 poeng på syv kamper leder nemlig RBK serien etter en intens mai.

Bodø/Glimt har riktignok en hengekamp, men etter å ha gjort seg ferdig med både Glimt og Vålerenga borte, er RBK der Hareide håpet å være.

I hvert fall på tabellen.

– Mai har vært hard for spillerne. De innrømte etterpå at de var slitne. Det er gambling å spille sju kamper i mai, men nå er poengene der, sa Hareide etter Stabæk-seieren.

Treneren innrømmet at 1. omgangen var direkte svak, og at han måtte bruke utestemme i pausen. Men også at 2. omgang ble mye bedre.

- Alt endret seg etter pause, mente han.

Les også Toppscoreren om turen som får Hareide til å buldre: - Gøy med litt oppstyr

RBK-legende og ekspert: Bent Skammelsrud. Foto: Richard Sagen

Ekspertenes syv punkter

Hareides oppsummering av Stabæk-kampen ender derfor på «ujevnt».

Dette er også gjennomgangsmelodien når vi spør ekspertene om de første syv kampene totalt.

Og inn i landslagspausen er det særlig syv punkter som trekkes fram av Skammelsrud og Bardal.

VG-ekspert og tidligere Adressa-børser: Kai Bardal. Foto: Helene Mariussen

1. Har vært effektive

– Ser man resultatene over ett, har Rosenborg stor grunn til å være fornøyd. Laget var uheldig mot Molde, men i flere kamper har det vært motsatt, sier Skammelsrud.

Han får støtte av Bardal, som viser til tall fra analyseprogrammet Vyscout:

- Om man ser på antall målsjanser for og imot, ville «normal uttelling» gjort at RBK lå på omtrent null i målforskjell. Den reelle målforskjellen er 19-11. Dette viser at laget har fått godt betalt, sier han.

2. Mental styrke

I fem av de syv kampene har RBK havnet under først. I fire av dem har Hareides menn evnet å slå tilbake.

Dette mener både Bardal og Skammelsrud er tegn på en mental styrke som har vært savnet de siste sesongene.

- Det er sterkt å komme tilbake i kamper hvor man ligger under. Dette er ikke noe som har preget laget det siste årene, mener Bardal.

- Det er enkelte lag som evner det å vinne på svake dager bedre enn andre. At de har klart det såpass mange ganger må Åge (Hareide) få kred for, mener Skammelsrud.

Les også Etter katastrofeomgang måtte Hareide bruke «høy innestemme»: – De måtte vekkes

Jubel mot Stabæk. RBK havnet under, men snudde kampen. Her jubler Kristoffer Zachariassen og Emil Konradsen Ceïde. Foto: NTB Scanpix

3. Lavt bunn-nivå

Samtidig går det an å snu på det: For hvorfor har RBK havnet under i hele fem av syv kamper?

- RBK bør styre mye av kampene de spiller. For ofte har laget sluppet seg såpass ned i kvalitet, at dette ikke har skjedd. RBK tåler ikke mange kamper som mot Glimt og Sandefjord. Bunn-nivået må opp, sier Skammelsrud.

4. Ujevnt press-spill

I treningskampene fikk Hareides menn ros for press-spillet, hvor de gjenvant ballen høyt i banen og skapte målsjanser. Det Bardal har sett i mai samsvarer ikke helt med dette:

- De sier de har jobbet mye med det, men også mot Stabæk synes jeg motstanderen kom for lett forbi RBKs midtbane. En bedre motstander ville ha straffet Rosenborg hardere. Det kan hjelpe å få tilbake spillere som er skadet. Men de har kunnet trene på press i hele oppkjøringen, så jeg synes det er vanskelig å vite hva man kan forvente i sommer, sier han – og fortsetter:

- RBKs press-spill er, slik jeg ser det, i stor grad basert på «mann mot mann». Her er de beste lagene i Europa gode på å sette opp feller for motstanderne, som gjør at de vet når de selv kan sette inn støtet. Jeg savner mer av dette i RBK.

Skammelsrud synes på sin side presspillet var ok i starten, men er enig med Bardal hva gjelder de siste kampene:

- I perioder har det vært bedre. Backfireren har flyttet seg høyere i banen enn før, og gjort noe med avstandene i laget, mener han.

Avgjorde på overtid mot Brann: Even Hovland, her omringet av lagkompiser. Foto: Rune Petter Ness

5. Etterlyser tydeligere angrepsspill

VG-ekspert Bardal, som i flere år også satt spillerbørs i Adresseavisen, etterlyser også et tydeligere angrepsspill når ferien er over.

- Mitt inntrykk ut fra det som er sagt, er at angrepsspillet skal tas «litt etter hvert». Når man har snakket om RBKs spill med ballen, synes jeg også at Hareide har virket vel så opptatt av at RBK ikke må miste ballen i farlige situasjoner, som om hva RBK skal skape selv, sier han.

Og synes angrepsspillet har virket litt tilfeldig i åpningen.

Skammelsrud mener RBKs høyreside har begynt å finne ut av ting seg mellom, men skulle gjerne ha sett at tempoet var høyere.

- Jeg synes fremdeles det går for sakte framover når laget vinner ballen. «Når toget» går i kontringsspillet, må alle gå samtidig, sier han – og legger til:

- Samtidig har høyresiden begynt å finne ut av det: Erlend Dahl Reitan, Kristoffer Zachariassen og Carlo Holse har linket opp en del fine angrep. Mot Stabæk kom endelig Emil Konradsen Ceïde ordentlig i gang, også.

6. Sterke på dødball

Om Bardal mener det etablerte angrepsspillet har lugget, roser han dødball-laget Rosenborg.

Både mot Brann og Sandefjord har RBK avgjort på dødball i sluttminuttene.

- Det har vært et våpen. RBK er tunge å møte i feltet, og har i tillegg Zachariassen, som er veldig god til å plassere seg riktig, sier han.

Les også Det tok 55 forsøk - Her jubler Ceïde etter sitt første RBK-mål

7. Enkeltspillere i form

Nettopp Zachariassens vårsesong trekkes fram. Syvmåls-mannen er også blitt belønnet med sitt første landslagsuttak.

- Zachariassen, Hovland og Dahl Reitan har vært gode, sier Bardal – og trekker ett navn til opp av hatten:

- Guillermo Molins. Selv om han ikke leverte noen stor kamp som kant sist, er han en god spiss. Han er smart, og er enkel å spille sammen med, sier Bardal.

- Hovland har tatt opp hansken, mener også Skammelsrud, og tenker på at stopperen var ute i kulden i fjor høst. Han roser også Dahl Reitan, Holse og Zachariassen.

- Så ser man at Molins har fotballhjerne. Det blir spennende å se ham når det fysiske er på plass.

– Minner om 2019-sommeren

Når duoen gjør sine vurderinger, snakkes det også om skader. For eksempel har nøkkelspillere som Markus Henriksen og Per Ciljan Skjelbred begge blitt satt tilbake.

Duoen er ventet i bedre form etter ferien, når også Alexander Tettey er på plass.

- Henriksen har vært savnet. Kanskje ikke så mye i RBKs offensive spill. Men for balansen på midten, sier Bardal.

Han mener våren 2021 minner om sommeren 2019, da Eirik Horneland begynte å få resultater etter en elendig start:

- Jeg har litt samme følelsen som jeg hadde sommeren 2019. Da så vi et RBK som egentlig ikke var så veldig gode, men som fikk gode resultater, sier Bardal.