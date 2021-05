Ingen AaFK-spillere får over fire på spillerbørsen

Slik har Sunnmørsposten vurdert AaFK-spillerne etter kampen mot Start.

Kristoffer Ødemarksbakken og AaFK slet offensivt mot Start. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Start - AaFK 2–0 (0–0):

Michael Lansing - 4

Han hadde et par svært gode redninger, men slipper inn to mål fra veldig langt hold. Spesielt det andre kan det ikke ha vært umulig å ta, men han sto nok for langt ute.

Jørgen Hatlehol - 4

Mer offensivt med, men må få kvaliteten opp på innleggene. Et skudd før pause i farlig posisjon som han burde fått mer ut av.

Quint Jansen - 4

Var nær ei scoring da han headet et frispark i tverrliggeren et kvarter før slutt. Samarbeidet med Hopland gikk ikke like knirkefritt denne gangen.

Nikolai Hopland - 3

Etter en rekke gode kamper for unggutten, fikk han det tøft mot Start. Pluss for offensive involveringer, men på etterskudd defensivt ved flere anledninger. Tøft kampprogram som han ikke har vært vant til tidligere, kan være noe av årsaken.

Simen Rafn - 4

Fikk et godt skudd blokkert i etterkant av en corner, som hadde veldig god retning. Havnet i krangel med Starts trener på tampen av kampen på sidelinjen.

Simen Bolkan Nordli - 3

Er neppe fornøyd med å bli byttet ut 20 minutter før slutt, men fikk til lite denne gangen.

Erlen Segberg - 4

Spilte Haugen fint i bakrom like før pause, men spissen klarte ikke å utnytte den gode muligheten. Kan med fordel få litt mer tempo med ballen i beina. Det går litt for sakte av og til.

Torbjørn Kallevåg - 3

En skuffende anonym kamp av Kallevåg, som ikke fikk mye til denne gangen. Ble nappet ut 20 minutter før slutt.

Kristoffer Ødemarksbakken - 3

Fikk sin sjanse på en retur nesten en time ut i kampen, men en Start-spillers blokkering hindret scoring. Ellers lite han fikk til.

Sigurd Haugen - 3

Vi er kanskje litt strenge med Haugen som bare får tre. Han jobber og sliter, men det blir lite ut av det. Må få mer ut av den store sjansen like før pause, men blir for sein på avtrekkeren.

Niklas Castro - 3

Tilbake igjen på laget etter karantene på to kamper. Var best før pause, men fikk lite til i andre omgang. Ble flyttet ned på midtbanen tjue minutter før slutt.

Torbjørn Agdestein

(Inn for Bolkan Nordli etter 70. min)

Mamadou Diaw

(Inn for Ødemarksbakken etter 70. min)

Nenass

(Inn for Kallevåg etter 70. min)

Isak Dybvik Määttä

(Inn for Agdestein etter 70. min)