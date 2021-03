Midt i Champions League-kjøret skal hun ta en stor avgjørelse

Mens Champions League-sluttspillet virkelig er i ferd med å dra seg til, er Wolfsburg-proff Ingrid Syrstad Engen i ferd med å bestemme seg for fotballfremtiden.

Ingrid Syrstad Engen er en av Trøndelags desidert største fotballprofiler. Fjorårets tapende Champions League-finalist innrømmer at hun har stått i en fin posisjon når hun nå skal velge ny klubb å spille for. Foto: Rune Petter Ness

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

- Jeg står midt oppi det nå. Jeg begynner å få en tanke om hva jeg kan gjøre. Samtidig skal jeg holde fokuset her og nå, sier Engen til Adresseavisen.

I januar ble det klart at hun forlater storklubben Wolfsburg etter sesongen, klubben hun kom til Champions League-finalen med i fjor sommer, der det ble 1-3-tap for Lyon.

Wolfsburg tilbød landslagsspilleren fra Melhus en toårskontrakt, mens Engen selv ikke ville binde seg for mer enn ett år til.

– Bra posisjon å være i

Hvor fotballfremtiden skal være, er Engen særdeles ordknapp om. Også om når det blir klart.

- Jeg kan ikke uttale meg så mye akkurat nå. Men jeg har opplevd stor interesse, og det er veldig artig å være i en sånn situasjon. Det er en veldig bra posisjon å være i, sier hun.

Onsdag skal Wolfsburg spille den første kvartfinalen i Champions League. Mot Chelsea i Budapest.

Engen er spent på styrkeforholdet mellom Chelsea og Wolfsburg. Foto: Håvard Haugseth Jensen

- Hvordan går det å holde fokuset i et tett kampprogram?

- Jeg føler det går veldig fint. Hodet er her i Wolfsburg når det gjelder fotball akkurat nå. Jeg er veldig motivert for våren med Wolfsburg. Jeg har vurdert hva jeg vil gjøre fra sommeren av, og har vært gjennom avgjørelsen om når jeg skal gå. Så får jeg hjelp til hvor det blir. Jeg føler det går bra å skille, sier hun.

Møter gamle lagvenninner

Wolfsburg har møtt Chelsea i Champions League-sluttspillet tre ganger tidligere. Samtlige har endt med avansement for tyskerne.

Men nå fremstår London-klubben enda sterkere enn tidligere. I fjor hentet de danskenes verdensstjerne Pernille Harder fra nettopp Wolfsburg. Mens Engens tidligere lagkamerat fra Trondheims-Ørn og Lillestrøm, Guro Reiten, har vært i Chelsea siden 2019.

Guro Reiten spiller for Chelsea, Engen for Wolfsburg. Nå møtes de gamle lagvenninnene i Champions League. Foto: Petter Rasmus

- Det blir artig å se dem igjen, og tøffe å spille mot. Så det er noe jeg har i bakhodet, sier Engen.

Noen meldinger i forkant av kampene har imidlertid uteblitt.

- Jeg har egentlig ikke snakket så mye med dem. Det er en ekstra viktig kamp, så kanskje har det noe med det å gjøre. Det skal ikke bli for mange fine ord før en sånn kamp, i forberedelsene er vi i en egen boble, sier hun.

Spent

Og innrømmer det glatt. Kampene mot Chelsea er helt spesielle.

- Det er ekstra viktig når det er Champions League. Og det er ikke hver dag vi møter så god motstand som Chelsea. Det er en av de beste kampene vi spiller i løpet av en sesong. Det blir tøffere og tøffere for hvert år. Chelsea er et virkelig storlag som melder seg på, og jeg ser for meg jevne kamper og oppgjør. Vi må være på vårt beste for å gå videre, og glemme litt det vi har gjort før. Nå må vi prestere enda bedre enn i fjor. Jeg er veldig spent selv på å se styrkeforholdet mellom oss, sier hun.

Visualiserer

Tirsdag dro Wolfsburg-laget til Budapest, der begge kampene mot det engelske storlaget skal spilles. De fleste forberedelsene er unnagjort, og når Engen er for seg selv ser hun for seg hva som kommer til å skje.

- Jeg visualiserer. Og jeg tenker på Champions League i fjor, og har gode minner derfra. Jeg snakker mye med de hjemme, og gjør det som gir en god følelse, sier hun.

Når hun visualiserer, er det bare gode ting hun ser.

- Ja, det er det man må når man gjør det bevisst. Jeg jobber med å se meg selv i gode situasjoner.

- Hvilke da?

- Det er ikke feil å score i Champions League, for eksempel, sier hun og ler.