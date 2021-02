Har frosset i 30 timer for å glede ungene i bydelen

– Jeg hadde en idé om at vi måtte få til noe kjekt for ungene. Det har gått greit, men i går kveld måtte jeg tine ganske lenge før jeg fikk varmen i meg igjen, sier Maylinn Goa Sivertsen. Hun har vært timevis utendørs i bitende kulde for å forvandle grusbanen til skøytebane. I dag er den endelig klar til å tas i bruk.

Mark Hewitt, Rune Madsen, Maylinn Goa Sivertsen og Stian Sivertsen har ikke gjort mye annet enn å sprøyte vann på fotballbanen, og prøve å holde varmen de siste dagene. Jon Ingemundsen