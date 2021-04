«Er det så lurt å skyve fotballens problemer under teppet?»

OM FOTBALL: Etter en svært dramatisk uke for engelsk fotball, ønsker ikke Jürgen Klopp flere plagsomme spørsmål. Men er det så lurt?

Jürgen Klopps Liverpool-lag klarte bare uavgjort hjemme mot Newcastle, og nå blir det vanskelig å kvalifisere seg for Champions League kommende sesong. Foto: CLIVE BRUNSKILL, REUTERS

Erlend Nesje Journalist

Liverpool-Newcastle 1–1

Noen få hvite lakener med skriften «Enough is enough» og «Thanks, but no yanks».

Spede tilrop fra et par hundre tilskuere i gatene utenfor Anfield.

Det ble snakket mye om Liverpool-supporternes enorme kraft og varslede protester mot de amerikanske eiernes forsøk på å bryte ut av fotballens fellesskap.

Men det skjedde ingenting.

Det var «business as usual» i og utenfor Anfield både før, under og etter lørdagskampen mot Newcastle, i sterk kontrast til Arsenal-supporternes massive demonstrasjoner mot sin amerikanske eier Stan Kroenke fredag kveld.

Fabinho og Liverpool deppet etter å ha gitt fra seg seieren på overtid. Foto: DAVID KLEIN, REUTERS

Klopp og plagsomme spørsmål

Og på innsiden av stadion gjorde manager Jürgen Klopp alt han kunne for å få klubben til å vende tilbake til sitt normale liv.

Tyskeren var lei plagsomme spørsmål om eierne. Klopp gjentok at det er viktig «å gå videre når noe vondt har skjedd».

Klopp ønsket ikke å blande politikk med laguttak og kamp om tre poeng.

The show must go on.

Men er det så lurt etter sist ukes enorme hendelser der 12 storklubber forsøkte å bryte ut og danne sin egen superliga?

Trolig ikke.

For dersom medier, supportere og andre fotballpersoner ikke hadde stilt de plagsomme spørsmålene, ville neppe planene om den nye superligaen kollapset på under to døgn.

Klopp har vært veldig tydelig på at han ikke ønsker en slik superliga.

Men dersom Klopp får viljen sin, at det ikke stilles flere plagsomme spørsmål og at de vonde dagene glemmes fort, er det en risiko for at hans egne eiere blir med på et nytt forsøk på å danne en lukket liga.

Noen vil garantert forsøke igjen. Spørsmålet er når.

Sjansen for det øker dersom problemene feies under teppet, som Liverpools manager gjør nå.

Klopp har en gyllen mulighet til å holde slike forsøk på armlengdes avstand ved å svare ærlig på de spørsmålene han synes er plagsomme.

Nå utsetter han bare et problem.

Joe Willock reddet ett poeng på overtid av overtiden og feiret målet med Newcastle-manager Steve Bruce. Foto: CLIVE BRUNSKILL, REUTERS

Sjansesløseri på hjemmebane

Hva tyskeren egentlig tenker om måten han parerer spørsmålene på, er det kun han selv som kan svare på.

Men det kan være at han prøver å unngå et opprør som river klubben i fillebiter. Det kan være et forsøk på å få nok ro til at hans lag får forberedt seg maksimalt til å ende blant de fire beste i Premier League, som nå er klubbens lille halmstrå til å måle seg med de beste klubbene i Europa til høsten.

Mot Newcastle fikk i hvert fall Klopp periodevis se et Liverpool-lag som offensivt minnet litt om det laget som vant et suverent seriegull i fjor. Forskjellen var effektiviteten.

Mohamed Salah var «on fire» og sendte vertskapet i ledelsen etter bare tre minutter.

I en underholdende førsteomgang var motstander Newcastle ganske livlige, men det var Liverpool som skapte de fleste og klart største sjansene.

De burde ledet med mer enn ett mål ved pause.

Ble straffet på overtid

Men så lenge Liverpool kun ledet 1–0 mot kontringslade Newcastle levde kampen så til de grader.

Liverpool har kun seg selv å skylde, for de bommet på store sjanser, og ble straffet brutalt på overtid.

Først ble Callum Wilsons 1–1-mål annullert på grunn av hands.

Men på overtidens overtid var det ingen VAR-bilder som kunne frata Joseph Willock utligningsmålet.

På én uke har sesongens fiaskolag i Premier League rotet bort 1–0-ledelsen to ganger i kaotiske sluttminutter.

Nå blir det svært vrient for Klopps Liverpool-lag å bli topp 4 og kvalifisere seg for Champions League. De får neppe leke med Europas største lag kommende sesong.

Og etter kampen var det ikke Jürgen Klopp som svarte på spørsmålene.

Det var Jürgen Mutt.