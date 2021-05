Ruud rasende på dommeren i semifinaletap: – Du tar feil

(Casper Ruud – Nikoloz Basilashvili 1–6, 2–6) Casper Ruud fant aldri flyten i semifinalen i BMW Open i München. Spesielt ble han irritert over en dommeravgjørelse i første sett.

SLÅTT UT: Casper Ruud. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Nikoloz Basilashvili brøt Ruud i nordmannens andre servegame og var på full vei mot et nytt servebrudd i nordmannens neste servegame. Ruud reddet tre først breakballer og sørget for at det ble deuce – 40–40.

Da ble en ball fra Basilashvili dømt hårfint ut av linjedommeren, men hoveddommeren kom ned for å sjekke ballmerket.

Han konkluderte med, etter en lang diskusjon med Ruud, at ballen var på streken og dermed inne. Istedenfor gameball Ruud, ble det da breakball for Basilashvili. Det var en avgjørelse Ruud var svært uenig i og lot kampens dommer få høre det.

Ruud ba om at hoveddommeren skulle be linjedommeren forklare hvorfor han hadde dømt ballen ut og la ham vise hoveddommeren ballmerket.

– Du ser ikke et merke. Jeg vil vise deg og 100 prosent sikkert – du tar feil, sa Ruud til hoveddommeren.

Dommerveileder Cedric Mourier fikk også høre det fra nordmannen, hvor Ruud gjentok at han ville at linjedommeren skulle fortelle sin side.

Ruud fikk negativ respons også der.

– Forstår du poenget mitt? Kanskje regelen burde endres til neste år, for det er så dumt, sa nordmannen.

Far Christian Ruud sier til VG at Casper mente at dommeren pekte et ballmerke som ikke var et merke, og legger til at det var et «viktig game som kanskje glipper der».

– Men totalt sett så spilte Basilashvili latterlig bra og hadde stang inn med alle baller rundt linjene. Basilashvili på en god dag som i dag er veldig vanskelig. Det var synd at Casper ikke klarer å komme opp i toppnivå og få det litt jevnere, fordi da kan feilene plutselig begynne å komme fra Basilashvili, sier Christian Ruud til VG.

Da Casper Ruud slo Fabio Fognini i Monte Carlo var det Fognini som mente Ruud hadde linjene på sin side:

Etter minuttene med diskusjon, sikret Basilashvili seg nok et break og hadde full kontroll på resten av kampen. Med settsifrene 6–1, 6–2 tok han seg enkelt videre til finalen i ATP 250-turneringen.

Både Basilashvili og Ruud måtte lørdag formiddag spille ferdig kvartfinalen i turneringen etter at regnværet stoppet dem fredag ettermiddag. For Basilashvili venter nå en finale mot Jan-Lennard Struff søndag, mens neste kamp for Ruud blir i ATP Masters 1000-turneringen i Madrid neste uke. Ruud møter der Felix Auger Aliassime i første runde.

Ruud var rangert som nummer 24 i verden før turneringen i München og ligger nå an til å rykke opp til 22. plass, som vil være karrierebeste for nordmannen.