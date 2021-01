Carlsen vant åpningspartiet i Tata Steel: – Ikke kontroll i det hele tatt

AVGJORT: Etter to store tabbetrekk, det 35. og det 37., ga Firouzja seg på denne stillingen. Her kan iraneren sette dronningen på g7. Deretter kan Carlsen flytte sin dronning til d6 med sjakk. Da vil det være matt i to trekk. Om han flytter kongen til f7, vil Carlsen flytte løperen til g6. Deretter er det også matt i to trekk. Foto: Skjermdump Chessbomb.com