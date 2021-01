Meningsmåling: 63 prosent ønsker at OL skal avlyses eller utsettes på nytt

Mandag var det 200 dager igjen til åpningen av de utsatte sommerlekene i Tokyo. Arrangørene jobber på spreng, men den endelige OL-planen er fortsatt ikke klar.

NEDTELLING: Flere er i mot å arrangere sommer-OL som etter planen starter om 200 dager. Bildet er tatt i Tokyo. Foto: Eugene Hoshiko / AP

NTB, VG

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I den japanske befolkningen blir stemningen rundt OL stadig mer pessimistisk.

Landet har opplevd en bratt stigning i antallet nye coronatilfeller, og en meningsmåling utført for den nasjonale kringkasteren NHK i forrige måned, viste at 63 prosent ønsker at OL skal avlyses eller utsettes på nytt.

Les også OL-håp innrømmer to års kamp med spiseforstyrrelser: – Flau over å ha på meg badedrakt

Yoshiro Mori, president i OLs organisasjonskomité, uttalte seg nylig til avisen Nikkan Sports om planleggingen av lekene. Han utelukket bestemt at OL kan bli avlyst og sa at de fortsatt har tid på seg for å avgjøre om det vil slippes inn publikum, både lokale fans og fra utlandet.

– En gang mellom mars og mai. Den siste fristen for en avgjørelse vil være i mai, men det kan komme før, sa Mori.

Venter på snarlig avklaring

For OL-arrangørene, Den internasjonale olympiske komité (IOC) og de berørte japanske departementene nærmer det seg en tidsfrist med hensyn til sommerlekene.

Offentlige tjenestemenn har varslet at konkrete planer for gjennomføringen av OL skal kunngjøres tidlig på nyåret. Det dreier seg blant annet om hvordan man skal få 15.000 utøvere inn til Japan, om tryggheten i OL-landsbyene og for hundretusener av tilskuere, mediefolk, dommere, høytstående personer og andre som etter planen skal være til stede.

Det nye året er her, men ennå kan det se ut som det er flere spørsmål enn svar rundt sommerlekene som ventes å starte 23. juli.

Rekordmange smittetilfeller

Japans statsminister Yoshihide Suga lovet igjen at OL skal arrangeres, og han sa at lekene blir et bevis på at man har overvunnet coronaviruset. Men det ser ikke veldig lyst ut for arrangørlandet for øyeblikket.

Nyttårsaften var det rekordmange nye smittetilfeller i hovedstaden Tokyo, og guvernører både i hovedstaden og i Saitama, Chiba og Kangawa har bedt regjeringen om å erklære unntakstilstand.

Les også Magnus Jøndal legger opp: – Drømmen er å avslutte med OL-finale

Det vurderer også statsministeren. Han uttalte mandag at coronasituasjonen fortsatt er svært alvorlig. Grensekontrollen i landet strammes ytterligere inn, og det kan bli unntakstilstand i Tokyo og omegn.

Samtidig fortalte Suga at arbeidet med å godkjenne vaksiner er framskyndet med en måned slik at vaksineringen kan starte i februar.

Pengesmell

OL-arrangørene har budsjettert med 6,8 milliarder kroner i billettinntekter. Enhver reduksjon i antall tilskuere vil måtte dekkes inn økonomisk av den japanske regjeringen, skriver nyhetsbyrået AP.

Det offisielle budsjettet for OL i Tokyo har steget til 131 milliarder kroner som følge av utsettelsen, men offentlige revisjoner antyder at det reelle tallet er rundt 215 milliarder. Alt utenom 57 milliarder kommer fra det offentlige.

Les også Toppidretten jubler for ekstra OL-støtte: – Fantastiske nyheter

Mori antydet i Nikkan Sports-intervjuet at åpningsseremonien 23. juli blir en vrien nøtt med tusenvis av utøvere og tjenestemenn som skal samles på OL-stadion. Men det er ikke mye å gjøre med seremonien ettersom TV-selskapene har betalt gode penger for sendetiden.

Nettopp kringkasterne bestemmer mye i OL-planleggingen fordi de bidrar med 73 prosent av IOCs inntekter.