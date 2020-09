Serena Williams ute av US Open

Serena Williams får ikke muligheten til ta sin 24. Grand Slam-seier i årets US Open-finale i tennis. Der møtes Viktoria Azarenka og Naomi Osaka.

Serena Williams tapte semifinalen Foto: Robert Deutsch / X02835

Serena Williams - Victoria Azarenka 6–1, 3–6, 3–6

Serena Williams åpnet semifinalen sterkt med å ta det første settet 6-1. Da kjørte hun over motstanderen. Deretter snudde det helt, og hviterusseren Azarenka tok de to neste med 6–3, 6-3. Det var gode odds for at den 27. rankede i verden skulle ta dette hjem.

Dermed var det over og ut for Williams på Flushing Meadows. Azarenka tok sin første Grand Slam-seier over Serena Williams på elleve forsøk.

Viktoria Azarenka er klar for tredje US Open-finale. Hun var sist i finalen for sju år siden. Hennes siste Grand Slam-seier kom i 2013. Da forsvarte hun seieren i Australian Open.

Viktoria Azarenka er klar for finale i US Open. Foto: Robert Deutsch / X02835

– Er det virkelig sju år siden? Det er mitt yndlingstall, og da var det antagelig meningen. Jeg er veldig glad for denne muligheten, sa Azarenka, som tapte US Open-finalen mot Serena Williams i 2012 og 2013.

I finalen venter japanske Naomi Osaka. Hun slo amerikanske Jennifer Brady 7-6. 3-6, 6-3 i sin semifinale. Osaka tok sin første Grand Slam-tittel i US Open i Flushing for to år siden etter seier over Serena Williams i finalen.

Finalen spilles natt til søndag norsk tid.

