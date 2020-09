Detaljene som hjelper Haaland: Tar isbad og bruker spesialbriller for å få sove bedre

Erling Braut Haaland (20) lar ingenting være uprøvd i kampen for å bli en enda bedre fotballspiller.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Erling Braut Haaland har startet denne sesongen der han slapp forrige. Han har scoret både for Norge og Borussia Dortmund. Foto: Peter Morrison / AP

Å ta isbad er ett av knepene Borussia Dortmund-spilleren benytter seg av. Spesialbriller til bruk om natten er et annet.

– Jeg ser dette som en nøkkel til å bedre prestasjonene enda et par prosenter oppover, sier 20-åringen i et intervju med Ruhr Nachrichten.

– Jeg bruker brillene om kvelden. De hjelper meg til å få dypere og bedre søvn.

Brillene filtrerer bort blått lys fra elektroniske apparaturer.

– For meg handler det om detaljer i kampen for å bli bedre dag for dag.

Haaland har scoret 18 mål på sine første 20 kamper for Borussia Dortmund siden overgangen fra Salzburg i januar. Han har ikke tenkt å stoppe der.

– Hver dag gir en ny mulighet til å bli bedre. I bunn og grunn er det et spørsmål om mentalitet. Jeg håper at jeg klarer å holde meg fokusert, og jeg håper at vi ikke har sett den beste utgaven av Erling Haaland.

