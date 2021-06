AaFK tok en solid seier over Brattvåg

Aalesund kontrollerte inn til seier over Brattvåg i en treningskamp onsdag.

Simen Bolkan Nordli satte inn 3–0. Foto: Marius Simensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

På ei splitter ny kunstgressbane, der de siste detaljene kom på plass like før kampstart, tok Aalesund i mot Brattvåg til en ny treningskamp. Også denne gangen var det tre omganger på 30 minutter hver, akkurat som torsdagens kamp. Denne gangen vant AaFK 3–0.

– Det var divisjonsforskjellen som skal være der i dag. Det var et knep opp fra forrige kamp, sier trener Lars Arne Nilsen til Sunnmørsposten.

I den forrige treningskampen, som ble spilt i Brattvåg, byttet AaFK mye på laget mellom alle omgangene, men onsdag gjorde begge lagene få endringer de første to omgangene.

Les også Slik forklarer Nilsen den varierende seriestarten: – Vi ser litt stresset ut

To omganger

Svenske David Fällman doblet antallet minutter fra forrige kamp. Da spilte han 30 minutter. Denne gangen fikk han 60 minutter med både Quint Jansen og Nikolai Hopland som makker. Også Grønner fikk en omgang med Hopland.

– Vi har mange gode midtstoppere nå, det gjelder bare å finne det rette paret til de riktige kampene. Midtstopperplass er vel der vi har minst problem, sier Nilsen, som likevel er usikker på hvor mye Fällman tåler mot serieleder Fredrikstad på lørdag.

– Vi trenger å vinne kamper, men samtidig så må vi få han i gang, så spørsmålet er når han er klar. Skal vi få han i gang, så må vi også sette han i gang. Han har kommet inn med en voldsom tilstedeværelse og er en leder.

I den første omgangen tok AaFK ledelsen etter 13 minutter. Kristoffer Ødemarksbakken løp seg fri og fant Sigurd Haugen på motsatt stolpe. Vingen satte inn 1–0.

AaFK skapte også flere andre muligheter i den første omgangen, uten å utnytte dem. Brattvåg ble på sin side snytt for et soleklart straffespark da David Olafsson meide ned en motstander.

I den andre omgangen gjorde Haugen sitt andre mål for dagen etter en heading på corner. Det skjedde etter 35 minutter. Bare minutter senere rullet Aalesund opp på høyresiden. Til slutt fikk Simen Bolkan Nordli ballen og skjøt i mål fra 17 meter til 3–0.

Brattvåg kom seg etter en elendig start på den andre omgangen og skapte et par farlige muligheter før omgang to var over, men AaFK beholdt 3–0-ledelsen.

– Vi har et godt lag, men det er ikke helt satt enda. Det kommer til å bli bedre og bedre. Vi gleder oss til kamp, og jeg har en bedre følelse i dag enn hva jeg hadde for en uke siden, for å si det slik, avslører Nilsen.

Les også Fällman spilte sin første kamp på et halvt år: – Halvdårlig timing

Endringer

Før den siste omgangen gjorde trener Lars Arne Nilsen hele åtte bytter. Ingen spilte hele kampen. Også Brattvåg byttet til slutt store deler av laget i løpet av kampen.

Dette preget den siste omgangen, som ikke ga noen scoringer. Kampen endte med 3–0-seier for AaFK. Dette var siste test for Brattvåg før serieåpningen i 2. divisjon om halvannen uke.

– Vi var dårlige i dag. Vi har ikke gode med ballen og pleier å være mye bedre i kombinasjonsspillet vårt. Det var en skuffende prestasjon, og jeg tror spillerne er skuffet sammenlignet med det nivået de har i seg. Det må vi bare ta med oss, sier Brattvåg-trener Rene Skovdahl.