AaFK-spilleren er småbarnsfar og pendler fra Ulsteinvik hver dag: – Det er litt hektisk

Torbjørn Kallevåg, som er indreløper for AaFK, er bosatt i Ulsteinvik og reiser med hurtigbåt hver dag for å komme seg på trening.

ULSTEINVIK: Torbjørn Kallevåg, som spilte for Hødd fra 2015 til 2017, er bosatt i Ulsteinvik selv om han nå spiller for AaFK. Foto: Aleksander Svendsen

– Det går helt fint det, det er rolige og fredelige dager der jeg tar hurtigbåten. Det gjør meg ingenting, forteller Kallevåg til Sunnmørsposten om pendlingen.

For snart et halvt år siden ble Kallevåg far. Han mener det bare har en positiv effekt i hverdagen.

– Hvordan påvirker det fotballen?

– Jeg vet ikke helt. Det er litt hektisk, men egentlig så er det bare kjekt. Det er bare positivt i hverdagen, det er fint å ha noen som smiler og ler hjemme, uansett om det blir seier eller tap på fotballbanen. Da får jeg også tankene over på noe annet, så det tror jeg bare er positivt, sier han.

Kunne spilt for AaFK i fjor

Kallevåg signerte for AaFK i februar, men han kunne faktisk ha spilt for klubben allerede i fjor. Det var bare litt knapt med tid før overgangsfristen som gjorde at det ikke ble en overgang i oktober i fjor.

– Det gikk egentlig helt greit for min del, når det var såpass tett opp mot fristen så var jeg forberedt på alt. I mellomtiden har jeg fått være med på opprykk med Lillestrøm og fødsel, så det har gått greit med meg, forklarer Kallevåg.

Sogndal borte

Fredag kveld spiller AaFK borte mot Sogndal på Fosshaugane Campus. AaFK har sju poeng etter de fem første kampene i 1.divisjon, mens Sogndal har fem. Begge lagene har starta dårligere enn forventa. Dette sier Lars Arne Nilsen før Sogndal-kampen:

– Det er helt klart en viktig kamp der vi har lyst til å ta poeng. Jeg føler ting begynner å sette seg litt nå, vi har tatt litt for få poeng, men vi har hatt en bra utvikling. Mot Fredrikstad sist var vi bare uheldige som ikke tok tre poeng. Slår vi Sogndal så er vi foran fire-fem lag som er antatt å kjempe i toppen.

Han mener Sogndal er spesielt gode på det fysiske.

– Sogndal er et fysisk sterkt lag, de er gode på dødballer og har gode vingbacker som slår gode innlegg. De har åpna litt svakt, men mot Ranheim virka det som de hadde fått tilbake flyten. Jeg tror Sogndal er et lag som kommer til å være i toppen ved slutten av sesongen.

AaFK reiser til Sogndal torsdag ettermiddag og gjør sine siste forberedelser inn mot kampen på Fosshaugane Campus samme kveld.