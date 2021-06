Kjøll krever full gjenåpning

Idrettspresident Berit kjøll krever full gjenåpning av breddeidretten i trinn 3.

FÅR HUN JA? Berit Kjøll krever full gjenåpning av breddeidretten. Abid Raja har ansvaret for idrett i regjeringen. Foto: Frode Hansen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Pandemien er på hell, og vi forventer nå full gjenåpning av breddeidretten i trinn tre, inkludert for våre voksne utøvere, sier Berit Kjøll.

Hun opplyser at Norges idrettsforbund sendte et brev til Kulturdepartementet 8. juni med konkrete innspill til hva idretten forventer i trinn 3.

– Nå må hele breddeidretten komme i gang, det betyr at enmetersregelen bortfaller for alle utøvere over 20 år, og det må åpnes for nasjonale konkurranser for både barn, unge og voksne. Idretten har ventet lenge nok, sier idrettspresidenten.

VG kunne mandag avsløre at det ligger an til at det i slutten av uken kommer en plan for å åpne Norge ytterligere. Statsminister Erna Solberg (H) bekreftet at man ligger godt an til det.

Kulturminister Abid Raja, som har idretten i sin portefølje, har tidligere sagt at han gjør alt han kan for å finne åpninger for breddeidretten, men så langt har det blitt med forsøkene.

– Hele breddefamilien har fått det for seg at kulturministeren sitter på et kontor og bestemmer hvordan reglene skal være. Sånn er det jo heller ikke, sa Raja til VG den 21. mai.

– Vi som regjering har besluttet at i trinn 3 skal ikke enmetersregelen lenger gjelde for breddefamilien ved utendørsaktivitet, sa statsråden.

Kjøll er bekymret for norsk idrett:

– Tallene viser at vi har mistet nesten 10 prosent av medlemskapene i 2020, og pandemien er hovedårsaken til det. Mye tyder på at trenden med fallende medlemstall har fortsatt første halvår i 2021 fordi store deler av idretten har

vært stengt ned etter jul. Nå er det på høy tid at breddeidretten får slippe til, sier hun.

Berit Kjøll ber også om unntak fra innreisekarantene for alle toppidrettsutøvere - og også for utenlandske utøvere som skal konkurrere i Norge.

– Både smittetallene og vaksinasjonen av befolkningen i Norge og i Europa går nå riktig vei. Flere av våre fremste utøvere er allerede vaksinert. Samtidig lever våre toppidrettsutøvere under et særdeles strengt smittevernregime. For å sikre like konkurransevilkår er det viktig at disse utøverne nå får unntak fra innreisekarantene, sier Kjøll.

Hun opplyser også at de har sendt en liste over internasjonale idrettsarrangementer som er planlagt gjennomført i Norge - og som de altså vil ha unntak for utenlandske utøvere for.

– Norge er en del av det internasjonale idrettsfelleskapet. Da er det på høy tid at vi igjen tar et arrangøransvar og tilbyr internasjonale idrettsarrangementer på norsk jord, sier Kjøll.

Idrettspresidenten ser det også som en selvfølge at det blir mulighet for flere tilskuere, og at klubbene er klare for å ta imot disse.

– For idrettsarrangementer utendørs bør publikumsantallet nå kunne økes til minimum 5000 dersom anlegget har kapasitet for 10.000 tilskuere eller flere.