Locatelli-dobbel sendte Italia videre – nærmer seg 60 hjemmekamper uten tap

(Italia – Sveits 3–0) Han var supertalentet som aldri fikk etablert seg i Milan. I stedet er han blitt voksen i vesle Sassuolo – og torsdag våkner Manuel Locatelli (23) som hele Italias nye fotballhelt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Midtbanespilleren – opprinnelig fra rett utenfor Milano – klasket inn to scoringer i en ny overbevisende Italia-triumf, som dessuten sikrer avansement fra gruppen allerede etter to kamper og to ganger 3–0.

– Vi spiller for å vinne alle kampene. Vi dediserer denne seieren til alle italienerne som har lidd, sier landslagssjef Roberto Mancini (56) til RAI Sport – og sikter til at coronapandemien rammet landet hardt.

Etter at Mancini overtok da Italia måtte sitte hjemme under Russland-VM for tre år siden, har han forvandlet laget til en seiersmaskin. Dessuten har han videreført 22-årige trenden med at Italia har vært uslåelige på hjemmebane, og nå nærmer den sylslanke 56-åringen seg runde tall:

3–0-triumfen mot Sveits er den 29. strake matchen uten tap under hans ledelse og én fra nasjonens rekord på 30, de nærmer seg 1000 spilte minutter uten baklengs og under konkurransekamper hjemme i Italia må du tre tiår tilbake for å finne forrige tap.

Med kvalik til EM og VM, Nations League-matcher og de to EM-matchene i Roma teller Italias rekke i Italia 58 kamper uten tap (45 seirer, 13 uavgjorte). Danmarks 3–2-seier i Napoli i september 1999 var siste gang noen greide å beseire de asurblå i tellende hjemmekamp. Det er samme år som dagens landslagskeeper Gianluigi Donnarumma ble født.

TO GANGER LOCATELLI: Italienernes nye yndling scoret 1–0 og 2–0 mot Sveits. Her feirer han kveldens andre mål med Leonardo Bonucci og Jorginho. Foto: ALESSANDRA TARANTINO / POOL

Les også Gruppe A: Bale hylles etter oppvisning

1998-modellen Manuel Locatelli var heller ikke særlig stor den gangen. På Olympiastadion i Roma onsdag kveld var han størst av alle. Aldri har 23-åringen scoret to ganger i samme kamp, men sparte det til en perfekt anledning: EM på hjemmebane.

– Jeg må dele æren med hele laget. Jeg er en av de yngste her, og de tok meg så godt i mot. Det er nydelig å være her med dem, sier Locatelli til RAI Sport.

Han spilte heller ikke en kamp i kvalifiseringen til sluttspillet, men kom inn i landslagstroppen i høst. Med PSG-motoren Marco Verratti i skadetrøbbel har Locatelli definitivt slått kloa i indreløperplassen på Mancini-midtbanen nå.

Hvorfor viste han etter 25 minutter – med et tomannsangrep og en scoring «made in Sassuolo». Med en golfsving av en direkte bredside dundret han klubbkameraten Domenico Berardi fri i bakrommet på høyre kant. Så satte Locatelli avgårde på et 55-metersløp mens Berardi lekte seg fri ned til dødlinjen, Locatelli fikk ballen i retur og satte 1–0 fra fire meters hold.

I 2. omgang banket han inn 2–0 fra snaut 20 meter etter et fint italiensk kombinasjonsangrep med smarte bevegelser og sikre pasninger. Berardi trillet til Giovanni Di Lorenzo, som igjen fant Nicolo Barella – og han satte opp Locatelli, som plutselig hadde plass og tid til å sikte inn 2–0-goalen.

Deretter satte Ciro Immobile inn 3–0 på et «vådeskudd» fra distanse rett før slutt og EMs andre mål for egen del.

Eneste nedturen for Italia var at lagkaptein Giorgio Chiellini (36) måtte ut med hamstring-problemer ved halvspilt 1. omgang. Da hadde han nettopp satt inn det «alle» trodde var 1–0, men tv-bildene avslørte at ballen var innom 36-åringens hånd da han både vant hodeduellen og plukket opp andreballen etter playmaker Lorenzo Insignes corner – før forsvarsministeren med en angripers kaldblodighet plasserte rolig ballen i nettet.

Men det som ville blitt hans niende landslagsmål på 109 kamper ble annullert.

– Helt korrekt. Selv om det ikke er hensikt, gjør han mål i neste aksjon, og det er ikke lov etter regelboken, fastslo Sveriges tidligere FIFA-dommer Jonas Eriksson i SVTs studio.