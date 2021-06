Nilsen har kun vunnet tre av 21 seriekamper som AaFK-trener: - Vi ser bedre og bedre ut

Hvis AaFK slår Stjørdals-Blink tirsdag og Ull/Kisa søndag, tror Lars Arne Nilsen at AaFK er med i toppen igjen.

Lars Arne Nilsen og AaFK ligger helt nede på 13. plass etter de seks første serierundene. Denne uka venter det kamper mot Stjørdals-Blink og Foto: Marius Simensen

Det er liten tvil om at AaFK har kommet skeivt ut etter kun sju poeng på seks kamper. Sist ble det tap 2–0 borte mot Sogndal.

– Jeg er egentlig veldig godt fornøyd med det som skjer bak resultatene, men vi har ikke klart å få nok poeng. Vi skal fortsette med det vi holder på med, fordi jeg synes vi ser bedre og bedre ut. Fortsetter vi slik som vi har gjort, kommer vi til å ta mange poeng framover. Vi var bedre mot Sogndal enn mot Start, sier Lars Arne Nilsen.

AaFK-treneren mener spillerne må bli tøffere foran motstanderens mål.

Kan bli preget uten trepoenger

– Jeg er fornøyd med det gutta har levert, men det er klart vi må ta poeng for å henge med i toppen. Humøret er ok, men vi blir preget om vi ikke får en trepoenger snart. Vinner vi mot Stjørdals-Blink kan vi fort være oppe på kvalik, men med tap kan vi være på nedrykksplass. Det er slik 1. divisjon er, men det er lenge igjen av sesongen og vi ser bedre og bedre ut.

Denne uka er det ti måneder siden Nilsen ble hentet inn etter at Lars Bohinen har fått sparken. Hvis man ser på resultatene Nilsen har hatt etter at han kom til AaFK, så er det nedslående lesing. Han har kun vunnet tre seriekamper på 21 forsøk som AaFK-treneren.

– Hvis du skal begynne å dra inn det som skjedde i fjor, så må du gjerne gjøre det. Men vi må se på det vi har begynt på i år, som er et nytt prosjekt der vi har skiftet ut veldig mye spillere, har fått inn en ny spillestil og har begynt å bygge et nytt lag. Jeg kan ikke begynne å tenke på det som skjedde i fjor, sier Nilsen.

– Ikke fornøyde

Sunnmørsposten har vært i kontakt med styreleder Jan Petter Hagen, som i en kort kommentar sier følgende om situasjonen i AaFK:

– Vi er ikke fornøyde med poengfangsten i 2021, men vi er fornøyde med det spillemessige mot Fredrikstad og Sogndal. Overtaket ga oss ikke poengene vi ønsker, men dette skal snu.

Nilsen mener det ikke er unaturlig at det tar tid å komme på rett spor når det har vært så mange endringer siden i fjor.

– Jeg ser framgang og en gjeng som jobber hardt, og det virker som de har troen på prosjektet, som er viktig, sier AaFK-treneren, som i to kamper på rad har starta med en ellever uten en eneste sunnmøring.

Vil sette laget først

– Vi stiller med det laget som jeg tror er best. Ungguttene kommer etter hvert, men de er litt unge. Det er et generasjonsskifte på gang, der det er et gap ned til de yngste spillerne. Vi skal få opp mange sunnmøringer etter hvert.

– Hvordan skal disse spillerne bli bedre hvis de ikke får sjansen?

– De skal få spilletid. Vi har en 16-åring som har spilt fire av seks kamper. Vi må spille med dem når laget har satt seg og det er naturlig å slippe dem til.

To kamper denne uka

Tirsdag kveld venter Stjørdals-Blink hjemme, mens det er bortekamp mot Ull/Kisa søndag.

– Hvis vi slår Stjørdals-Blink og Ull/Kisa, så er vi med helt der oppe igjen. Selv om Stjørdals-Blink ligger der de ligger, så slo de Sogndal på hjemmebane. Det er et lag som kan ta oss, men det handler om at vi må konsentrere oss om våre arbeidsoppgaver og gjøre det vi har gjort. Jeg blir skuffet om vi ikke slår dem.

AaFK slo Stjørdals-Blink 3–1 i en treningskamp i april.

– De har et bedre lag nå enn da, mener Nilsen.