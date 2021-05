Ruud klar for semifinale i Madrid etter storspill: – Spiller mitt livs beste tennis

(Casper Ruud – Alexander Bublik 7–5, 6–1) Casper Ruud vant et jevnt førstesett og var helt overlegen i det andre settet - og spilte seg til semifinalen i Madrid Open.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Ruud har nå spilt seg frem til semifinalen i de tre siste Masters 1000-turneringene på grus (i Roma i fjor høst, i Monte Carlo i april og nå i Madrid).

I semifinalen møter Ruud vinneren av kampen mellom Matteo Berrettini og Cristian Garin.

Med fredagens seier, ligger Ruud an til å klatre helt opp til 16. plass på verdensrankingen.

– Det er en strålende følelse. Det er min tredje Masters 1000-semifinale, tredje på rad på grus. Jeg spiller mitt livs beste tennis for øyeblikket, sier Ruud i et intervju vist på Tennis TV.

Pappa Christian Ruud støtter det utsagnet.

– Det gjør han. Det er det ingen tvil om. Han spilte også noen veldig gode kamper i Monte Carlo, men han er enda litt bedre her. Det er litt varmere og litt mer fordelaktige forhold for hans tennis. Når du slår Stefanos (Tsitsipas, verdensfemmer), så er du i ditt livs form, sier Christian Ruud til VG.

Han legger til at han var imponert over sønnens mentale gjennomføring av kampen.

– Han var godt forberedt og hadde sett mye på video, men det er noe annet å faktisk møte det. Du vet at hva som helst kan skje. Det er gode spillere som har tapt for ham på vei til kvarten, sier pappa Ruud til VG.

– Det var et jevnt førstesett. Det kunne vippet begge veier, men heldigvis gikk det min vei. Det ga meg mye selvtillit og motivasjon til å fortsette i det andre settet. I det andre settet fikk jeg en god start og brøt til 3–1. Det virket som han mistet litt troen på det, mens jeg fikk mer og mer troen på det, sier Casper Ruud.

VANT: Casper Ruud vant kvartfinalen i Madrid Open. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Fakta Fakta om Casper Ruud * Alder: 22 år (født 22. desember 1998) * Klubb: Snarøya Tennisklubb * Verdensranking: 22.-plass * Ble proff: 2015 * ATP-nivå: 3 finaler (vant Argentina Open i februar 2020) * Aktuell: Er klar for semifinale i ATP 1000-turneringen Madrid Open Les mer

Casper Ruud og Alexander Bublik - nummer 44 i verden - fulgte hverandre tett gjennom det første settet. I det første settet fikk Ruud for første gang i turneringen en breakball mot seg, men nordmannen holdt serve. Det gjorde også Bublik lenge, men på stillingen 6–5 til Ruud, fikk nordmannen kampens første servebrudd. I et langt og dramatisk game fikk Ruud flere settballer og på den fjerde gikk det veien for 22-åringen, som vant det første settet 7–5.

I det andre settet spilte Ruud seg frem til tre breakballer i Bubliks andre servegame. Bublik forsøkte seg med sitt sedvanlige offensive spill og avverget den første break-muligheten, men Ruud sikret seg servebruddet med sin andre mulighet.

Med serverbruddet i boks, hadde Ruud full kontroll og vant til slutt 6–1 i det andre settet.

Ruud har slått flere antatt bedre spillere på vei til semifinalen.

I den første runden slo han stortalentet Felix Auger-Aliassime, nummer 20 i verden. Ruud hadde full kontroll mot canadieren og slo ham 6-1, 6-4. Ruud fikk en, på papiret, langt lettere motstander i runde to og slo japaneren Yosihito Nishioka 6-1, 6-2, før han altså møtte verdensfemmer Stefanos Tsitsipas i den tredje runden. Der ble det seier 7-6(4), 6-4 for nordmannen.

I den andre semifinalen i turneringen møtes Dominic Thiem og Alexander Zverev.

PS! Du kan følge Casper Ruud i Madrid Open på Discovery+. Semifinalen spilles lørdag klokken 21.