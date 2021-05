Oilers henter lokal spiller tilbake

Anders Tangen Henriksen (26) er tilbake i Oilers.

Anders Tangen Henriksen er tilbake i Oilers. Her fra en kamp mot Vålerenga i 2017. Foto: Fredrik Refvem

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

26-åringen fra Stavanger er hjemme igjen. Det bekrefter Oilers til Aftenbladet torsdag formiddag.

De to siste sesongene har Anders Tangen Henriksen spilt for eliteserielaget Sparta.

Før det spilte han en sesong i Ringerike. Sarpingene hentet Tangen Henriksen etter at han leverte bra i Ringerike. Men nå er han hentet hjem til Stavanger og klubben han fikk sin debut for i 2013/2014-sesongen.

Tangen Henriksen spilte ungdomshockey i Viking.

Løperen har vunnet tre NM-gull med Oilers. Han forlot Oilers for å få mer spilletid i Ringerike da laget rykket opp til eliteserien.

Anders Tangen Henriksen har spilt i Sparta de to siste sesongene. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Etter å ha gjort sine saker bra i Sparta henter Oilers Kvernevik-gutten tilbake til DNB Arena.

Sparta var et av lagene som ble hardest rammet av korona denne sesongen. Derfor ble det bare 15 kamper for Sparta denne sesongen for Tangen Henriksen.

Totalt har Tangen Henriksen spilt 152 kamper i serie og sluttspill for Oilers. På disse kampene noterte han seg for 16 målpoeng.

I Sparta ble det totalt 60 kamper og 35 poeng.