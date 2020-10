Vant toppkampen: Holtan matchvinner og Bryne nærmer seg opprykk

Joacim Holtan ble den store helten for Bryne da han scoret kampens eneste mål og fikset seieren som gjør at Bryne nå har en fot i 1. divisjon. Foto: Anders Minge

Bryne tok et langt steg mot 1. divisjon etter 1–0-seieren over Vard i toppkampen lørdag. En iskald Joacim Holtan fikset seieren fra straffemerket to minutter før slutt.