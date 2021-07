Nå gambler TIL med August (20)

KOMMENTAR: Hvorfor skal TIL ha danske spillere på lengre avtaler enn sine egne juveler? August Mikkelsens kontrakt bør forlenges snarest.

På drøye to måneder har vi sett en TIL-spiller utvikle seg fra å være et talent i vannskorpa, til å bli Gutans viktigste spiller.

Den konklusjonen er enkel å dra ti kamper ut i sesongen. En sesong som så langt har vært vanskelig, rent poengmessig. Ni poeng på ti kamper er lik et snitt som betyr nedrykk, hvis det står ved lag ut sesongen.

Det er selvsagt ikke planen på Alfheim. Bak spillet forteller tørre tall at TIL har fått dårlig betalt. Analyseverktøyet Wyscout, som klubben også bruker selv, viser at laget, basert på selve spillet, skulle hatt minst 13 poeng, og det var før kampen mot Kristiansund onsdag kveld. 90 minutter med drøssevis av TIL-sjanser, toppet av en straffemiss, endte likevel med 0-0, og enda mer skuffelse.

Noe mer ligger altså i dette laget, anført av en 20-åring fra Reinen, født to dager etter at TIL slo Bodø/Glimt 4–1 på Aspmyra i sesongavslutningen i 2000.

For mange, meg selv inkludert, er Mikkelsen den store beholdningen så langt i 2021. Lokale spillere i offensive posisjoner slår ikke igjennom hvert år i TIL. Vi så noe liknende i 2015, da Mikael Norø Ingebrigtsen, oppvokst noen steinkast unna Alfheim, fikk en god del kamper, og skapte begeistring og entusiasme.

Du trenger ikke se mange minutter av en Eurosport- eller TV2-sending underveis i en TIL-kamp før ekspertene snakker om Mikkelsen. Han skiller seg ut. Eksplosiv, kreativ og uforutsigbar. En spiller det er lett å rive seg med av.

Noe annet var det for to år siden, eller for den saks skyld for to måneder siden. Da var Mikkelsen bare en i mengden. Et talent som kanskje kunne bli noe, men som verken var fast på laget, og i hvert fall ikke en stor profil.

Da TIL spilte sin første treningskamp for året, i Bodø i midten av april i år, kom Mikkelsen inn etter pause. På den snaue halvtimen han spilte sørget han for at Glimt fikk et rødt kort, samt lurte hele forsvaret slik at Moses Ebiye kunne omsette den utmerkede pasningen i mål.

Etterpå ga han klar beskjed til hovedtrener Gaute Helstrup. Mikkelsen krevde å spille mer i tøff konkurranse med en rekke andre spillere. En offensiv og modig uttalelse i media.

Ingen tviler vel lenger på om han skal ha den plassen. Nå handler det mer om å utvikle laget rundt Mikkelsen. Finne den beste løsningen, slik at han kan få hjelp nok til at TIL starter å vinne kamper jevnlig.

Vinteren før 2019-sesongen var Mikkelsen, sammen med like gamle Marcus Holmgren Pedersen, mye inne i førsteelleveren. Allerede her var det klart at de hadde noe eget å tilby. Men da sesongen startet, havnet begge ute i kulden.

Det blir vanskelig å si om Mikkelsen ville hatt den samme utviklingen, dersom han hadde fått tillit som 18-åring, men det kan på ingen måte utelukkes. Generelt sett virker det enklere å benke fysisk mindre og lokale spillere. 168 centimeter høye Mikkelsen har tidligere fortalt om hvordan han har måttet overvinne fordommer, bare basert på høyden sin.

Noen som i en lengre periode viste interesse for Mikkelsens utvikling, var Manchester United. Etter det jeg har blitt fortalt hadde de identifisert det de kaller «en indre drivkraft» som skiller han ut fra mange andre.

Alderen gjorde til slutt at United ikke valgte å gå noe videre. Hvis Mikkelsen hadde vært født i 2002 eller 2003 kunne noe mer vært aktuelt. Noe som er verdt å merke seg til senere. For mange utenlandske klubber er det stor forskjell på å hente en 19-åring som har spilt en hel sesong på toppnivå, kontra en 21-åring som har det samme. Det må TIL ha i bakhodet, når de skal leve opp til tanken om å utvikle egne spillere og selge dem videre.

Mikkelsen kan gi tilskuerne på Alfheim glede i mange år fremover. Men spekulasjonene om hans fremtid er for lengst i gang. En naturlig konsekvens av suksess. I august 2020 signerte han en kontrakt til sommeren 2023, som det nå gjenstår to år av.

TIL uttalte nylig at en ny avtale ikke var et tema nå. Og normalt sett synes jeg ikke det er grunn til å mase om kontrakter i tide og utide.

Dette er et unntak. TIL kan ikke tilby lange kontrakter til gud og hvermann. Men også de ser det samme som oss. At det er noe eget med dette bysbarnet som da han signerte, hadde en grunnlønn på 25.000 kroner.

Det er en billig forsikring å forlenge kontrakten med ett eller to år, som selvsagt vil inkludere en lønnsøkning. En liten sum i den store sammenhengen. For hver måned som går, vil TIL stille svakere ved et eventuelt tilbud.

At nyinnkjøpte Felix Vrede Winther har et halvannet år lengre avtale enn TILs nye juvel gir lite mening. Kanskje går det bra å vente, men hvorfor ta den sjansen før spekulasjonene tar av for alvor?