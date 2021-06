De var visst ikke så annerledes likevel

KOMMENTAR: Ranheim ville sende et tydelig signal om tillit og trygghet da Svein Maalen ble tilbudt fast jobb. Hva signaliserer klubben nå?

Nedtur: Etter seier i den første kampen uten Svein Maalen, ble det tap i bunnoppgjøret mot Stjørdals-Blink. Her er Ranheim-sjef Frank Lidahl på vei hjem etter kampen på Stjørdal søndag ettermiddag. Foto: CHRISTINE SCHEFTE

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

STJØRDAL: - Vi skal være veldig tydelig på hvem vi er, vi skal «værra Ranheim», sa klubbleder Frank Lidahl for fire år siden, den gangen Ranheim var et eneste stort eventyr.

Lavt budsjett, trøndere på laget og spillere som jobber eller studerer ved siden av fotballen. Og ikke minst: Grepet som gjorde suksesstrener Maalen til fast ansatt.

Les også Blink vant derbyet mot Ranheim: Matchvinneren utvist

- Svein har vært og er en av de mest sentrale personene i utviklingen av Ranheim. Med en ordinær arbeidsavtale ønsker vi som klubb å forsterke akkurat dette og sender et tydelig signal til Svein om tillit og trygghet, uttalte Lidahl i august 2019.

- Det skal bortimot tjenesteforsømmelse til for å bli sagt opp. Det å tape noen fotballkamper er ikke det, sa Lidahl.

God stemning: Slik så det ut da Svein Maalen ble fast ansatt i Ranheim for under to år siden. Til høyre klubbleder Frank Lidahl. Nå er Maalens tid som Ranheim-trener over. Foto: CHRISTINE SCHEFTE

Den faste ansettelsen viste seg ikke å være noe hinder for en hurtig treneravgang da resultatene buttet. I pressemeldingen klubben publiserte forrige uke ble ikke tematikken omtalt i det hele tatt.

Det sto ingenting om hvordan Maalens erfaring og kompetanse skulle tas med videre, i en eller annen form. Som fast ansatt kunne det tenkes at han gikk over i en annen rolle.

De pene ordene til Ranheim-sjefen har mistet litt av sin troverdighet etter Maalens avgang. Historien om «annerledesklubben», slik Ranheim gjerne liker å bli sett på, har slått sprekker.

Les også Maalen ferdig i Ranheim: Nå starter jakten på ny hovedtrener

Under Maalens ledelse rykket klubben opp i 2017. Året etter ble det sjuendeplass i Eliteserien, langt over det noen kunne forvente. Maalen ble kåret til årets trener.

I de to kampene etter at Maalen forsvant har Ranheim vunnet en og tapt en. Den umiddelbare effekten av trenerbyttet så ut til å være borte da Stjørdals-Blink kjempet seg til tre poeng i bunnoppgjøret søndag ettermiddag. Om trenerbyttet var smart på lang sikt er altfor tidlig å konkludere med.

Tung da på jobb: Tarjei Smågesjø ledet Ranheim-laget som tapte 1–0 mot Stjørdals-Blink søndag ettermiddag. Foto: CHRISTINE SCHEFTE

Det kan være at Maalen hadde kjørt seg fast, at slitasjen var blitt så sterk at det var vrient å komme videre. Det kan være at grep som ble forsøkt satt inn for å hjelpe ham ikke fungerte. Isolert sett kan det sikkert argumenteres med at et trenerbytte var riktig.

Klubbens beslutning om å ansette ham fast, slik de gjorde for under to år siden, virker uansett underlig. I dagens fotball er det få eksempler på trenere som blir værende i samme klubb i en årrekke. Den faste jobben ble lite verdt da motgangen kom.

Les også Maalen snakker ut: - Jeg var overbevist om at jeg hadde mye mer å gi

Hva med de andre faktorene som har gjort Ranheim annerledes og som bidro til populariteten og suksessen?

Rett før sesongstart i år hentet Ranheim den danskfødte keeperen Nicklas Frenderup fra konkurrenten Stjørdals-Blink. Andelen «ikke-trøndere» er kraftig hevet siden Mads Reginiussen var den eneste i eventyrsesongen for tre år siden.

Tapte bunnoppgjøret: Stjørdals-Blink ble for sterke for Ranheim, som nå ligger tredje sist på tabellen med åtte poeng. Foto: CHRISTINE SCHEFTE

Lidahl fortalte tidligere i år at klubben nå har en overvekt i spillergruppen som først og fremst bruker tiden sin på fotball. Der Ranheim tidligere jaktet en «50/50-uke», mener klubben det er naturlig å øke andelen heltidsspillere. Det snakkes om å omsette for 40 millioner kroner i 2023.

Mye av det Ranheim pratet om da de sjokkerte norsk fotball med sjuendeplassen i Eliteserien i 2018, minnet om det som kjennetegnet Rosenborg på 1990-tallet. Den siste tiden har Ranheim minnet mest om Rosenborg etter Eggen-perioden.

Les også Selvsagt må Åge få si hva han vil

Ranheim har en plan om å spille eliteseriefotball i 2023. Spørsmålet det er verdt å stille er om dette målet står i veien for det som faktisk har ført klubben dit den er: Kontinuitet, langsiktig plan, tydelig strategi og jordnære spillere med sult.

Skal Ranheim kjapt tilbake til Eliteserien er det naturlig, godt mulig en nødvendighet, å øke budsjettet og handle inn forsterkninger. Men er det en slik klubb Ranheim skal være?

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli. Foto: GLEN MUSK

Svingninger i sportslige resultater er noe en må forvente med modellen som brakte Ranheim til toppen av norsk fotball. Men med fortsatt fokus på å utvikle gode trønderske talenter, med prestasjon fremfor resultater som mål, vil et nytt eventyr være innen rekkevidde. Som «annerledesklubben».

Les også Treneren satt hjemme og hadde vondt da laget vant derbyet

Hvorvidt Ranheim fortsatt kjenner sin rolle og posisjon i norsk og trøndersk fotball kan diskuteres. Det samme gjelder hvorvidt klubben er tro mot strategien og suksessoppskriften sin.

Utviklingen i Ranheim og den siste tids hendelser gjør i hvert fall at annerledes-stemplet ikke lenger har så stor verdi i Ranheimsfjæra.