Ny lokal løper klar for Diamond League på Bislett

Zerei Mezngi skal løpe mot Filip Ingebrigtsen på 3000 meter.

Zerei Kbrom Mezngi fra et løp på Bislett tidligere i juni. Nå vender han tilbake til Oslo for å prøve seg på 3000 meter. Foto: Lise Åserud

Spirit-løper Zerei Mezngi gjorde fredag et siste forsøk på å kvalifisere seg til 10.000-meteren i OL. Det gikk ikke, til tross for et sterkt løp og ny personlig rekord. Men det er ennå lenge igjen av sesongen, og nå venter en ny milepæl for 35-åringen. Torsdag skal han delta i sitt første Diamond League-stevne noensinne når han løper 3000 meter på Bislett. Det bekrefter trener Einar Søndeland overfor Aftenbladet.

Det betyr at det blir en lokal duell på distansen, Filip Ingebrigtsen er også på startlisten. Han har ikke løpt i konkurranse siden innendørs-EM i mars.

Også Jakob Ingebrigtsen (1 mile) og Skjalgs Mathias Hove Johansen (200 meter) skal løpe på Bislett.