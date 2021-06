RBK-børsen: Han var minst dårlig på et svakt RBK

Rosenborg gikk av banen til pipekonsert da dommer blåste av kampen. Et målløst oppgjør mot Haugesund var langt unna forventningene til hjemmefansen.

Alexander Tettey belønnes med en femmer på Adresseavisens børs for innsatsen mot Haugesund. Foto: Ole Martin Wold

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Rosenborg - Haugesund 0–0

RBK startet aggressivt med samtidige bevegelser de første fem minuttene, men det varte ikke lenge. Balltempoet ble for lavt og svært få spillere forsøkte å spille gjennom ledd, selv de gangene bevegelsene gikk.

Det ble en sjansefattig førsteomgang, der FK Haugesund sto for den eneste avslutninga på mål.

Fakta Rosenborg - Haugesund FK 0–0 Rosenborg – FK Haugesund 0–0 Dagens Ivers: Alexander Tettey Målsjanser: 4-3 Lerkendal stadion, Eliteserien, 10. serierunde 5000 tilskuere Dommer: Sivert Øksnes Amland Gule kort: Alexander Tettey, RBK, Kevin Martin Krygård, Haugesund Rosenborg (1-4-3-3):

André Hansen - Erlend Dahl Reitan, Besim Serbecic, Even Hovland, Jonathan Augustinsson - Vebjørn Hoff, Alexander Tettey, Kristoffer Zachariassen - Emil Konradsen Ceide (Guillermo Molins fra 58. min), Dino Islamovic, Carlo Hosle Haugesund (1-4-3-3): Egil Selvik - Benjamin Tiedemann Hansen, Peter Nysted Therkildsen, Kevin Martin Krygård, Sondre Liseth - Niklas Sandberg ((Bruno Leite fra 33. min), Kristoffer Velde (Alexander Stølås fra 89. min), Ulrik Tillung Fredriksen - Mikkel Desler, Thore Baardsen Pedersen, Alioune Ndour (Mads Sande fra 89. min) Les mer

Andre omgang startet på samme måte, og etter knappe timen spilt kom Molins inn for Ceide, antagelig for å få mer trykk i boks. Dette gjorde at Islamovic kom til flere avslutninger, uten at det ble scoring av det. RBK så ut til å mangle både entusiasme og tro på tre poeng og gikk av banen til pipekonsert.

NB:. Avstanden opp til serieleder Molde er nå på 11 poeng.

Se vår vurdering av spillerne her:

André Hansen - 5

Har god kontroll på avslutninger og innlegg uten å bli satt på de store prøvene.

Erlend Dahl Reitan - 3

Svake pasninger og svak avslutning etter retur i 1. omgang. Må bli mer besluttsom. Hever kvaliteten i andreomgang.

Besim Serbecic - 4

Greit defensivt. Kan med fordel ta med seg ball mer fremover og spille gjennom ledd. Lager unødvendig frispark mot feilvendt motspiller.



Even Hovland - 4

Styrer offsidelinja greit. Ujevn i pasningsspillet. Gir bort ballen på 16m i andreomgang og er heldig at FKH roter bort muligheten.

Jonathan Augustinsson - 4

Grei kontroll defensivt. Upresise innlegg.

Vebjørn Hoff - 4

Usedvanlig lite synlig. Færre offensive bidrag enn forventet.

Alexander Tettey - 5

Dekker mye rom og vinner dueller. Alltid spillbar og får kanskje for mange pasninger fra stopperne. Har noen fine gjennombruddspasninger.

Kristoffer Zachariassen - 4

Løper mye og starter ofte riktig selv om han blir brukt for sjelden. Headingen i førsteomgang hadde gjerne gått i mål i mai.

Emil Konradsen Ceide - 3

Lite synlig på venstrekant. Starter bak Islamovic på flere lange oppspill, men timinga sitter ikke.

Dino Islamovic - 4

Starter kampen godt med å vinne dueller og oppspill, men etter hvert blir det mye nesten. Har et godt fripark som går via medspiller og utenfor. Bør treffe mål med headingen kvarteret før slutt.

Carlo Hosle - 3

Kombinerer godt med Zachariassen noen ganger, men driblingene sitter ikke som i toppform. Mye nesten offensivt. Jobber godt defensivt, men blir for veik

Guillermo Molins - 3

Trekker på seg oppmerksomhet og frigjør rom til Islamovic. For stillestående og bør søke mer inn i boks.

Vurdert av Gøril Kringen