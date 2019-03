Direkte nå: Se Kristoffersen forklare seg

OSLO TINGRETT: Onsdagens høydepunkt under rettssaken i Oslo tingrett mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund var alpinstjernens egen partsforklaring.

En nyfrisert Kristoffersen inntok vitneboksen etter at skiforbundet hadde gjort seg ferdig med sitt innledningsforedrag. Han fikk først spørsmål om hvorfor han hadde gått til søksmål mot skiforbundet.

– Det er hundre prosent ikke på grunn av penger. Det er for å få en mulighet som kan gjøre meg til en bedre alpinist og idrettsutøver i den alpinkarrieren jeg har, startet Kristoffersen.

– Hvis du kunne ha tilbudt alle pengene fra avtalen til skiforbundet, hadde du gjort det, spurte advokaten hans Odd Stemsrud.

– Ja, det hadde vært helt greit. Det har også blitt tilbudt til skiforbundet i denne saken, svarte Kristoffersen.

Fikk ikke hjelp

24-åringen snakket videre om hvilket støtteapparat Red Bull kunne tilby, og hva skiforbundet kunne tilby til sammenligning. Det handlet blant annet om en fysioterapeut på heltid, og så kalt «fast track» på akutt medisinsk hjelp.

Han avslørte i den sammenheng at han ikke fikk medisinsk hjelp av forbundet da han skadet seg i sommer. Han måtte dra på legevakten selv og fikk påvist et brudd.

– Det er ekstremt mange ting som kan gjøre meg til en bedre utøver per dags dato. Det er en idrett hvor det handler om hundredeler, sa Kristoffersen.

Red Bull vil også kunne stille med helikopter og oppgradering av fly når det kommer til transport. Det samme gjelder hotelltilgang i utlandet.

– Det handler om tid. Det handler om energi, sa Kristoffersen.

Slo tilbake mot Ryste

I forføyningsaken i 2016 sa sportssjef Claus Johan Ryste under ed at Kristoffersen hadde et tilstrekkelig støtteapparat for å prestere. Dette ble lagt til grunn av retten. Dette var Kristoffersen totalt uenig i.

– Med all respekt. Det er jeg ikke enig i. Det ble sagt at det er full dekning på fysioterapeuter og helseteam generelt. Det sa han under ed, innledet Kristoffersen.

– Jeg har her en e-post her, sendt 5. januar 2018. Der beklager han at han ikke klarer å levere tjenester som planlagt i Adelboden. Han garanterte at de skulle gjennomgå rutiner og gi hjelp fra fysio på alt av treninger og renn ut året, fortsatte stjernen.

Han sa videre at han har telt at det ikke var fysioterapeut på trening eller tilgjengelig for behandling etterpå i 16 dager i løpet av en periode.

Etter en åpningsdag i retten hvor Kristoffersens advokat, Odd Stemsrud, hamret løs på skiforbundets pengebruk, og hvordan skiforbundet prioriterte styre og stell over bredde og rekruttering, fikk Norges Skiforbund svare for seg.

Advokat Per Andreas Bjørgan svarte på at Stemsrud viste til årsberetningen til forbundet som sa at administrasjon og styre fikk over 40 millioner, mens bredde og rekruttering-posten fikk bare drøyt 21 millioner.

– Det ble sagt i går at NSF (Norges Skiforbund) ikke legitimt kan bruke midler på administrasjon. Hva tror man at disse personene arbeider med? De tilrettelegger trening og konkurranse over hele landet, sa Bjørgan, før tingrettsdommer Kari Lunde brøt inn og sa at dette kom vel partene inn på under partsforklaringene og vitneavhørene.

– Ikke en vanlig sponsoravtale

Flere nåværende og tidligere topper i skiforbundet skal forklare seg under den ukes lange rettssaken, deriblant skipresident Erik Røste, som var med på å gi det endelige neiet til Kristoffersens Red Bull-avtale.

– Det kravet griper inn i skiforbundets markedsrettigheter. Skiforbundet har rettigheten til denne flaten på hjelmen. Det er de som eier dette på grunnlag av FIS-regelverket, innledet Bjørgan.

– Dette er ikke en vanlig sponsoravtale. Denne avtalen dreier ikke om utøverens navn og bilde. Det dreier seg om en flate på hjelmen som eies av skiforbundet. Det er det som gjør denne saken spesiell, fortsatte han.

Trakk frem millionlønn

Bjørgan trakk frem hvor viktige disse rettighetene er for skiforbundet.

– Skal de største stjernene ha en større andel av markedsrettighetene, eller skal skiforbundet beholde dem og bruke dem kollektivt for landslaget, spurte advokaten.

Anne-Lise Rolland tok over og snakket om Norges Skiforbunds regler, før Bjørgan trakk frem Kristoffersens millionlønn i et forsøk på å vise at landslagsstjernen tjener godt på de sponsoravtalene han allerede har. Kristoffersens selvangivelse fra Østerrike ble lagt frem, og der ble det bevist at han tjener rundt 10 millioner kroner årlig. En tredjedel av dette stammer fra premiepenger. Resten er markedsinntekter.