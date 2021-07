TIL står midt i et skademareritt - mot Brann kan flere være tilbake

August Mikkelsen Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB Scanpix

TIL har over en lengre periode slitt med en skadeskutt stall. Alt fra ankelskader, strekk og skulderskader har preget stallen. Essensielle nøkkelspillere som Runar Espejord, Eric Kitolano, August Mikkelsen og Jostein Gundersen er blant de som har vært ute. Nevnes bør også Lasse Nilsen og Mikael Norø Ingebrigtsen.

Flere av de nevnte var aktive under treningen og etterpå ga hovedtrener Gaute Helstrup signaler til at flere kan være aktuelle til troppen mot Brann på bortebane lørdag.

– Vi håper at August blir klar til helgen. Vi har en Kito som kjenner seg bedre og Mikke, Runar og Jostein begynner å bevege seg. Det er litt vanskelig å si hvor kjapt rehabiliteringsprosessene går, men vi håper at to eller tre av disse er spilleklar til kampen, sier Helstrup til iTromsø.

Onsdagens trening blir i så måte viktig.

– De av dem som har vært ute kortest har bedre utgangspunkt for å komme tilbake, men vi bruker treningshverdagene til å se hvordan det går og tar avgjørelsene deretter, forteller TIL-treneren.